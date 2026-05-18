Trump a Irán: se acaba el tiempo para pactar o «no quedará nada"

Trump habla con la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca tras bajar del 'Marine One'.Eric Lee

Publicado por Efe Washigton Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto el fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques.

«Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!», escribió el mandatario en su red Truth Social.

En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín la semana pasada. Aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados «al día siguiente», una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones.

«Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación», dijo Trump.

Además del mensaje, explícito, del domingo, el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán. A su imagen superpuesta a un mar agitado con barcos iraníes se añade la frase «ha sido la calma antes de la tormenta», de manera que las especulaciones sobre una vuelta a los ataques en Oriente Medio están aumentando.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó concretar los planes militares en la guerra de Irán durante las dos comparecencias que protagonizó esta semana en la Cámara de Representantes y en el Senado en un momento en que el alto el fuego está tambaleándose.

«Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario. Tenemos un plan para revertir la situación si fuera necesario. Tenemos un plan para reasignar recursos», declaró Hegseth, dejando en el aire los siguientes pasos de la administración Trump en Irán.

Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear a una sola instalación activa y la renuncia a compensaciones por daños de guerra, como condiciones para avanzar en negociaciones de paz, según informó este domingo la agencia iraní Fars.

Según el medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria, Washington respondió a la última propuesta de Teherán con cinco exigencias principales, entre ellas la entrega por parte de Irán de 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, mientras que la República Islámica podría mantener activa únicamente una instalación nuclear.

Además, Fars reportó que Washington no pagará ningún tipo de indemnización o compensación a Irán por los daños de guerra ni desbloqueará siquiera el 25 % de los activos iraníes congelados en el extranjero, como exige Teherán.

Asimismo, indicó que EE UU condiciona el cese de la guerra en todos los frentes al desarrollo de las negociaciones con Irán.

Trump ha ejecutado además este fin de semana su venganza contra el senador republicano Bill Cassidy al lograr que fuera derrotado en las primarias de Luisiana, confirmando el control que aún ejerce entre las bases del Partido Republicano. Cassidy, que votó a favor de condenar a Trump en su juicio político tras el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, ha recibido continuos ataques públicos del mandatario durante toda la campaña para las primarias que este sábado finalmente perdió frente a la candidata apoyada desde la Casa Blanca, Julia Letlow.

Trump no ocultó su satisfacción por el resultado y escribió en su red, Truth Social: «Su deslealtad hacia el hombre que logró que fuera elegido forma ya parte de la leyenda, ¡y resulta gratificante ver que su carrera política ha terminado!». El resultado en Luisiana se suma a las derrotas de un grupo de legisladores estatales de Indiana.