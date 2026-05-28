Canadá: el descubrimiento geológico que tiene en alerta a la comunidad científica mundial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La comunidad científica internacional ha recibido con sorpresa y preocupación los resultados de una investigación que podría cambiar la comprensión sobre la actividad sísmica en América del Norte. Un equipo de geólogos ha identificado cambios significativos en una zona del noroeste del océano Pacífico que permanecía relativamente estable desde hace milenios. El hallazgo, publicado en la revista Science Advances, abre interrogantes sobre el futuro sísmico de una región densamente poblada.

El geólogo Brandon Shuck, investigador de la Universidad Estatal de Luisiana, ha dirigido un trabajo que documenta la activación de procesos tectónicos inusuales frente a las costas de la Columbia Británica. La zona estudiada se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver, un área que alberga millones de habitantes y que, según los expertos, podría enfrentarse a fenómenos geológicos de gran magnitud en las próximas décadas.

Para comprender la magnitud del fenómeno, es necesario recordar que España también se encuentra en una zona de confluencia de placas tectónicas, aunque con características diferentes. La península ibérica está situada entre la placa Euroasiática y la Africana, lo que explica la actividad sísmica moderada que experimenta el país, especialmente en zonas como Granada, Murcia o Almería.

Características del fenómeno observado

La placa Juan de Fuca, nombre asignado a esta formación geológica, presenta lo que los científicos denominan una zona de subducción activa. Este proceso ocurre cuando una placa tectónica se desliza por debajo de otra, generando una acumulación de energía que eventualmente se libera en forma de terremotos. Según las mediciones realizadas, el área analizada muestra señales de movimiento que no se habían registrado con anterioridad.

El equipo de investigación ha utilizado tecnología de última generación para monitorizar los cambios en la corteza terrestre durante varios años. Los datos recopilados mediante sismógrafos submarinos, análisis de GPS de alta precisión y estudios batimétricos han permitido crear un modelo tridimensional de la actividad tectónica en la región. Los resultados indican que la placa está experimentando tensiones crecientes.

Brandon Shuck ha empleado una metáfora elocuente para explicar el fenómeno: "Poner en marcha una zona de subducción" es comparable a intentar mover un tren cuesta arriba, requiere un esfuerzo colosal. Sin embargo, una vez iniciado el proceso, la dinámica se invierte y el movimiento se vuelve imparable, similar a un tren descendiendo a toda velocidad por una pendiente pronunciada.

Implicaciones para la región del Pacífico

Las ciudades de Vancouver, Seattle y Portland, con una población combinada que supera los 5,2 millones de habitantes, se encuentran en el área de influencia directa de esta zona tectónica. Los modelos predictivos desarrollados por el equipo de investigación sugieren que la región podría experimentar eventos sísmicos significativos en un periodo temporal que oscila entre décadas y siglos, un margen que, aunque amplio, resulta preocupante desde la perspectiva de la planificación urbana y la protección civil.

Los expertos en gestión de emergencias de Canadá y Estados Unidos ya están revisando sus protocolos de actuación ante posibles terremotos de gran magnitud. La zona de Cascadia, como se conoce geológicamente a esta región, tiene un historial documentado de megaterremotos, siendo el más reciente el ocurrido en enero de 1700, con una magnitud estimada superior a 9,0 en la escala de Richter.

El estudio publicado en Science Advances incluye simulaciones computacionales que recrean diferentes escenarios de ruptura tectónica. Estos modelos indican que un evento sísmico de magnitud 8,0 o superior podría generar tsunamis devastadores en toda la costa del Pacífico Norte, afectando no solo a Canadá y Estados Unidos, sino también a comunidades costeras en Japón, Rusia y otros países del cinturón de fuego del Pacífico.

Comparativa con otras zonas sísmicas del planeta

A diferencia de otras regiones sísmicamente activas como Japón, Chile o Indonesia, donde la población ha desarrollado una cultura de prevención ante terremotos, la costa oeste de Canadá no ha experimentado un megaterremoto en tiempos modernos. Esta ausencia de experiencia reciente representa un desafío adicional para las autoridades, que deben concienciar a la población sobre riesgos que no han vivido en generaciones.

En España, el Instituto Geográfico Nacional monitoriza constantemente la actividad sísmica del país, registrando una media de 2.500 terremotos anuales, aunque la mayoría son de baja intensidad. La experiencia española en gestión sísmica podría aportar lecciones valiosas para las regiones que ahora enfrentan el despertar de zonas tectónicas dormidas durante siglos.

Perspectivas futuras de la investigación

El equipo liderado por Brandon Shuck planea ampliar el monitoreo de la zona durante los próximos años, instalando sensores adicionales que permitirán detectar cambios mínimos en la actividad tectónica. La colaboración internacional será fundamental para comprender completamente este fenómeno y desarrollar sistemas de alerta temprana eficaces.

Los científicos advierten que, aunque el descubrimiento genera preocupación legítima, también representa una oportunidad única para estudiar el inicio de procesos tectónicos en tiempo real, algo extremadamente raro en la geología moderna. Esta ventana de observación podría proporcionar datos invaluables para mejorar los modelos predictivos de terremotos a nivel global.