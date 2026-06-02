Irán rompe las negociaciones

Publicado por Efe Teherán Creado: Actualizado:

Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano, informó este lunes la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

«El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano», indicó el medio. Tasnim aseguró que hasta que no haya un fin de las hostilidades en el Líbano «no habrá diálogo».

Las autoridades iraníes han insistido a lo largo de la jornada que el alto el fuego en vigor con Estados Unidos desde el 8 de abril incluye el Líbano, país que está siendo duramente atacado por Israel y ayer mismo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció bombardeos contra Beirut.

«El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano», dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Araqchí consideró que la violación del alto el fuego establecido el 8 de abril «en un solo frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes». Y afirmó que «Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación».

Poco antes el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe. «Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura», aseguró en X por la mañana.

Estas nuevas tensiones se producen en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

En medio de estas negociaciones Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques ayer de madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque. Mientras, el estrecho de Ormuz sigue cerrado.