Irán consigue introducir el frente libanés en su negociación con Estados Unidos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

«Irán usa a Líbano como moneda de cambio en la negociación». Estas fueron las palabras de un impotente Joseph Aoun, presidente libanés, para explicar los motivos del fracaso de acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel. El Gobierno de Beirut siente que el país está secuestrado por la República Islámica, que controla Hezbolá y apuesta por incluir este frente en su negociación con Estados Unidos. Con el paso de los días, libaneses e israelíes comprueban que cualquier pacto que excluya al Partido de Dios de la mesa de negociación está destinado al fracaso y meter a la milicia chií en la ecuación es incluir también a los iraníes. Sin haber solucionado la reapertura del estrecho de Ormuz, con las consecuencias económicas mundiales que eso supone, o el programa nuclear persa, Líbano es el nuevo punto desestabilizador de las conversaciones entre Washington y Teherán. Aunque en un primer momento el presidente del Parlamento, Nabih Berri, ejerció de intermediario entre Estados Unidos y Hezbolá, en los últimos tiempos Donald Trump se ha referido a «contactos directos» con el grupo proiraní, lo que deja en una posición delicada a Berri, una de las figuras hasta ahora más influyentes del país. El acuerdo alcanzado en Washington entre libaneses e israelíes tiene como punto de partida el desarme de Hezbolá y la retirada de sus milicianos al norte del río Litani, pero no dice nada sobre la ocupación del 10% del país por parte de las tropas hebreas. El Partido de Dios rechazó un pacto que considera «una rendición» y «una farsa», en palabras de su líder, Naím Qassem. La Guardia Revolucionaria persa adelantó el jueves que el grupo chií sólo aceptaría una retirada del Sur a cambio de que el Estado judío saque sus tropas hasta los límites anteriores a la reciente guerra de cuarenta días. Najat Aoun Saliba ,diputada en Líbano, denunció en la cadena de televisión Al Jazeera que «Hezbolá actúa contra la voluntad de los libaneses siguiendo órdenes iraníes».

Sin avances

Teherán, a su juicio, constituye «una amenaza para la soberanía» de su país. «Irán hizo pública su opinión sobre el acuerdo y las negociaciones directas incluso antes de que Hezbolá expresara la suya, y eso es muy peligroso», lamentó, convencida de que la milicia chií interviene «como representante» del régimen de los ayatolás, «trasladando la guerra entre Estados Unidos e Irán desde territorio persa a suelo libanés y actuando contra la voluntad del Gobierno y del pueblo libanés».

Sin avances aparentes en las negociaciones para estirar la tregua, pese a que Trump aseguró que podría cerrarse un acuerdo este mismo fin de semana, la violencia no desaparece del terreno. Los ataques hebreos mataron al menos a cuatro personas en las pasadas 24 horas, el ejército volvió a dictar órdenes de evacuación en varias localidades del sur de Líbano y Hezbolá lanzó drones y cohetes.

El analista Yaakov Katz escribió en el diario The Jerusalem Post que, pese a los duros golpes sufridos, el grupo proiraní «ha ganado la guerra (.) lo ocurrido esta semana, con la vinculación con Irán legitimada por Trump y el alto el fuego impuesto por el presidente a Israel, significa que no solo ha sobrevivido conservando capacidades importantes que siguen matando soldados israelíes casi a diario, sino que ahora Irán vuelve a decidir lo que ocurre en Líbano».

Mientras tanto, el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, acumula fuertes críticas de aliados de gobierno y oposición, que consideran que Israel ha llegado a una situación en Líbano en la que ya no determina plenamente su propio destino y depende del inquilino de la Casa Blanca.