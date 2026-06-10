Diario de León

Belfast, en shock tras un ataque brutal de un hombre en plena calle

La Policía ha detenido a un sudanés bajo sospecha de intento de asesinato

Imagen del sospechoso detenido mientras apuñala a su víctima.

Imagen del sospechoso detenido mientras apuñala a su víctima.x

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Agencias
Londres

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Las imágenes comenzaron a propagarse por las redes sociales poco después de las diez y media de la noche del lunes. En ellas podía verse a un hombre tendido en el suelo de una calle residencial del norte de Belfast mientras otro le atacaba repetidamente con un cuchillo, principalmente en la cabeza. Algunos vecinos gritaban y grababan la escena, mientras que otros intervinieron para detener la agresión antes de la llegada de la Policía. La víctima, un hombre de unos 40 años, permanece hospitalizada en estado grave tras sufrir heridas de consideración en la cara, el cuello y la espalda, mientras que la Policía de Irlanda del Norte (PSNI) confirmó la detención de un ciudadano sudanés de unos 30 años bajo sospecha de intento de asesinato. Los agentes llegaron al lugar pocos minutos después de recibir el aviso, aunque para entonces varios residentes ya habían intervenido para tratar de impedir que la agresión continuara. Las imágenes difundidas en internet muestran a varias personas enfrentándose al presunto atacante mientras la víctima permanecía en el suelo gravemente herida. Entre quienes acudieron en su ayuda se encontraba un hombre armado con un palo de hurling, el deporte tradicional gaélico irlandés. Incidente crítico La brutalidad del ataque provocó una cadena de reacciones. El subjefe de la Policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson, anunció la apertura de una investigación urgente y describió lo sucedido como un «ataque brutal» que ha provocado una profunda preocupación entre los vecinos. La Policía ha declarado el caso como un incidente crítico, una figura reservada para sucesos especialmente graves o con un elevado impacto sobre la seguridad pública, mientras los investigadores tratan de determinar qué ocurrió exactamente y cuál fue la motivación del presunto agresor. Por el momento, las autoridades no han informado de indicios que apunten a un acto terrorista. El primer ministro, Keir Starmer, calificó las imágenes de «repugnantes» y agradeció la actuación de quienes intervinieron para socorrer al agredido. «El horrible ataque de anoche en Belfast es repugnante», declaró el jefe del Gobierno británico, y añadió que «mis pensamientos están, ante todo, con la víctima y agradezco a quienes acudieron en su ayuda, incluidos los ciudadanos que intervinieron antes de la llegada de la Policía». El líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Gavin Robinson, aseguró que las imágenes difundidas en redes sociales son imposibles de olvidar. «Fue medieval», afirmó en la Cámara de los Comunes, y sostuvo además que, si resulta condenado, el presunto autor debería ser expulsado del país. «Necesita ser condenado y deportado en el primer vuelo de salida, con billete solo de ida», declaró. La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, pidió evitar conclusiones precipitadas antes de que finalice la investigación. «No creo que sea útil convertir este episodio en otra arma más dentro de la guerra política sobre la inmigración», afirmó. En otro hecho sin conexión con el de Belfast, una alumna de 14 años fue detenida después de que dos estudiantes y un profesor resultaran heridos en un ataque con arma blanca ocurrido a primera hora de la mañana en el colegio Co-op Academy de Blackley, en Mánchester. Según informó la Policía del Gran Mánchester, la joven fue arrestada bajo sospecha de causar lesiones graves a otra estudiante de 14 años en el hombro, a un compañero de la misma edad en una oreja y a un profesor de 27 años en el cuello. Los tres fueron trasladados al hospital.

Destapan el secuestro de más de 300 migrantes que viajaban hacia Inglaterra

Una investigación de la cadena BBC ha sacado a la luz el secuestro de más de 300 migrantes procedentes del Kurdistán iraquí que intentaban llegar al Reino Unido a través de la ruta del norte de África y que, una vez en Libia, fueron retenidos por una milicia armada, sometidos a torturas y amenazados con la extracción de órganos si sus familias no pagaban miles de dólares por su rescate. La investigación de la cadena pública británica reconstruye uno de los episodios más graves conocidos en los últimos años dentro de las redes de tráfico de personas que operan entre Oriente Medio, el norte de África y Europa. Los testimonios de los exrehenes, las imágenes aportadas por las familias y la información recopilada por las autoridades kurdas apuntan a que centenares de jóvenes fueron encerrados durante meses en condiciones extremas después de llegar a territorio libio en el verano de 2025. Las víctimas habían pagado a organizaciones de tráfico de personas para alcanzar el Reino Unido a través de una ruta que incluía el paso por Libia y posteriormente el cruce del Mediterráneo. Muchos de ellos habían contratado el viaje a través de la red dirigida por un hombre llamado Noah Aaron, un traficante kurdo que actualmente cumple una condena de diez años de prisión en Francia por delitos de blanqueo de capitales y tráfico de migrantes en causas distintas a este caso. Una vez llegados a Libia, grupos sucesivos de migrantes fueron trasladados a un complejo vigilado por una milicia local que comenzó a exigir 5.000 dólares (unos 4.300 euros) por cada rehén. Los secuestradores sostenían que el traficante les debía dinero de operaciones anteriores y decidieron reclamar esa supuesta deuda directamente a las familias. Según la investigación, los captores enviaban fotografías y vídeos a los allegados para presionarles, y en los mensajes advertían de que quienes no abonaran el dinero rápidamente pagarían «con un riñón».En una de las grabaciones a las que tuvo acceso la BBC, aparece un joven mientras sus captores le comunican que va a ser trasladado a otro sitio, donde un médico le extraerá un riñón. Las sospechas sobre posibles extracciones forzosas surgieron después de que decenas de exrehenes regresaran a Irak. Más de un centenar fueron repatriados en enero en un vuelo organizado por el Gobierno de ese país, y varias familias mostraron fotografías de cicatrices recientes en el abdomen de algunos de los supervivientes. Un cirujano especialista del Reino Unido consideró que las marcas observadas eran compatibles con las incisiones utilizadas habitualmente en operaciones de extracción renal.
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