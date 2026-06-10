Belfast, en shock tras un ataque brutal de un hombre en plena calle

Publicado por Agencias Londres Creado: Actualizado:

Las imágenes comenzaron a propagarse por las redes sociales poco después de las diez y media de la noche del lunes. En ellas podía verse a un hombre tendido en el suelo de una calle residencial del norte de Belfast mientras otro le atacaba repetidamente con un cuchillo, principalmente en la cabeza. Algunos vecinos gritaban y grababan la escena, mientras que otros intervinieron para detener la agresión antes de la llegada de la Policía. La víctima, un hombre de unos 40 años, permanece hospitalizada en estado grave tras sufrir heridas de consideración en la cara, el cuello y la espalda, mientras que la Policía de Irlanda del Norte (PSNI) confirmó la detención de un ciudadano sudanés de unos 30 años bajo sospecha de intento de asesinato. Los agentes llegaron al lugar pocos minutos después de recibir el aviso, aunque para entonces varios residentes ya habían intervenido para tratar de impedir que la agresión continuara. Las imágenes difundidas en internet muestran a varias personas enfrentándose al presunto atacante mientras la víctima permanecía en el suelo gravemente herida. Entre quienes acudieron en su ayuda se encontraba un hombre armado con un palo de hurling, el deporte tradicional gaélico irlandés. Incidente crítico La brutalidad del ataque provocó una cadena de reacciones. El subjefe de la Policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson, anunció la apertura de una investigación urgente y describió lo sucedido como un «ataque brutal» que ha provocado una profunda preocupación entre los vecinos. La Policía ha declarado el caso como un incidente crítico, una figura reservada para sucesos especialmente graves o con un elevado impacto sobre la seguridad pública, mientras los investigadores tratan de determinar qué ocurrió exactamente y cuál fue la motivación del presunto agresor. Por el momento, las autoridades no han informado de indicios que apunten a un acto terrorista. El primer ministro, Keir Starmer, calificó las imágenes de «repugnantes» y agradeció la actuación de quienes intervinieron para socorrer al agredido. «El horrible ataque de anoche en Belfast es repugnante», declaró el jefe del Gobierno británico, y añadió que «mis pensamientos están, ante todo, con la víctima y agradezco a quienes acudieron en su ayuda, incluidos los ciudadanos que intervinieron antes de la llegada de la Policía». El líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Gavin Robinson, aseguró que las imágenes difundidas en redes sociales son imposibles de olvidar. «Fue medieval», afirmó en la Cámara de los Comunes, y sostuvo además que, si resulta condenado, el presunto autor debería ser expulsado del país. «Necesita ser condenado y deportado en el primer vuelo de salida, con billete solo de ida», declaró. La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, pidió evitar conclusiones precipitadas antes de que finalice la investigación. «No creo que sea útil convertir este episodio en otra arma más dentro de la guerra política sobre la inmigración», afirmó. En otro hecho sin conexión con el de Belfast, una alumna de 14 años fue detenida después de que dos estudiantes y un profesor resultaran heridos en un ataque con arma blanca ocurrido a primera hora de la mañana en el colegio Co-op Academy de Blackley, en Mánchester. Según informó la Policía del Gran Mánchester, la joven fue arrestada bajo sospecha de causar lesiones graves a otra estudiante de 14 años en el hombro, a un compañero de la misma edad en una oreja y a un profesor de 27 años en el cuello. Los tres fueron trasladados al hospital.