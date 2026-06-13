Trump no se impone en el acuerdo de paz con Irán

Publicado por David Alandete Madrid Creado: Actualizado:

El acuerdo que Donald Trump asegura estar negociando para poner fin a la guerra con Irán empieza a tomar forma, aunque por ahora más a través de filtraciones, declaraciones contradictorias y borradores difundidos por medios iraníes que mediante anuncios oficiales.

El acuerdo provisional, que no ha sido confirmado por la Casa Blanca, contempla un alto el fuego de sesenta días durante el cual ambas partes negociarían un pacto nuclear definitivo, la reapertura total del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la liberación de hasta 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, el eventual levantamiento de sanciones y la reconstrucción de Irán, mientras Teherán mantendría por ahora su programa de enriquecimiento de uranio y quedarían fuera de la negociación sus misiles balísticos y su red de milicias aliadas en Oriente Próximo.

Trump ha advertido este viernes a Irán que «ponga sus cosas en orden» y asegura, en un mensaje publicado a través de su red social Truth Social, que la supuesta versión del plan de paz que Teherán divulgó «no tiene relación con la verdad». También acusa al régimen de los ayatolás de ser «personas muy deshonrosas a la hora de negociar».

El jueves, el presidente estadounidense afirmó desde el Despacho Oval que ambas partes habían alcanzado ya un «gran acuerdo» y avanzó que, una vez completados los documentos finales, podría celebrarse una ceremonia de firma «quizá en Europa» en los próximos días. Según varias fuentes diplomáticas citadas por la cadena CNN, esa firma podría producirse incluso este fin de semana en Ginebra, con asistencia del vicepresidente JD Vance.

Este viernes, sin embargo, como ha solido hacer por las mañanas, Trump volvió a endurecer el tono. Acusó a Teherán de actuar de forma «deshonrosa» por filtrar a la prensa una versión del pacto que, según él, «no tiene nada que ver con los términos acordados por escrito». El presidente denunció especialmente las informaciones iraníes sobre el estrecho de Ormuz y advirtió que los ataques contra la navegación en esa vía marítima estratégica son «totalmente inaceptables».

Pese al cruce de acusaciones, las filtraciones procedentes de medios oficiales iraníes ofrecen por primera vez una descripción relativamente detallada de lo que se negocia. Según la agencia estatal Irna y otros medios próximos al régimen islámico, el documento se encuentra en su fase final y serviría como acuerdo provisional para abrir ese período de negociación de sesenta días.

Durante ese plazo se discutirían los asuntos más complejos: el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de activos congelados y las compensaciones por los daños causados durante la guerra. Teherán sostiene que exige la liberación de 24.000 millones de dólares actualmente bloqueados en el extranjero, así como un futuro proceso para levantar las sanciones estadounidenses. Varios medios de Estados Unidos revelan que Israel se opone a la descongelación de los activos iraníes.

En materia nuclear, Irán no aceptaría nuevas limitaciones inmediatas y mantendría su derecho al enriquecimiento de uranio mientras continúan las negociaciones. Los medios iraníes también aseguran que el texto excluye cualquier discusión sobre el programa de misiles balísticos o el apoyo de Teherán a grupos armados aliados en Oriente Próximo como la milicia libanesa Hezbolá, dos cuestiones que Israel considera esenciales. De ser así, un acuerdo en estos términos sería muy similar al que Obama negoció.