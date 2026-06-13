Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Donald Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.YURI GRIPAS

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", expresó en su red Truth Social.