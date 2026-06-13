Diario de León

Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", expresó en su red Truth Social

Donald Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Donald Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.YURI GRIPAS

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Agencias

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", expresó en su red Truth Social.

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