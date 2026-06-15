Netanyahu pone en peligro la firma de paz entre EE UU e Irán

Publicado por J. Gómez Peña Madrid Creado: Actualizado:

El jefe del equipo de negociadores de Irán y presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, ha amenazado con romper las negociaciones en curso con Estados Unidos tras el ataque israelí de este domingo contra el bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano. Y ha avisado de que esta ofensiva «no quedará sin respuesta».

Donald Trump ha mostrado de inmediato su malestar por esta última acción del ejército hebreo, que «no debería haberse producido». El líder republicano ha insistido en que el memorando negociado con Teherán incluye el cese de los ataques en Líbano. El último balance de víctimas proporcionado por la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA, informa de al menos tres muertos y 15 heridos por el impacto cuatro misiles guiados por láser y dirigidos contra un edificio de apartamentos en el vecindario de Dahiya, en la zona de Ghobeiri. El ataque ha causado «importantes daños en edificios y comercios cercanos», según la agencia. Israel esgrime que actuó en respuesta a ataques aéreos previos de Hezbolá contra su territorio.

Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano, pero Dahiya representa un objetivo particularmente intolerable, al tratarse primero de una zona urbana densamente poblada y, segundo, el centro estratégico operaciones de su gran aliado (y prácticamente su extensión política y militar) en Líbano.

El ataque ocurre además en un momento crítico porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que hoy firmaría el esperado memorando de entendimiento con Irán para reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz y comenzar a 60 días de negociaciones en profundidad sobre el programa nuclear iraní y otros puntos de fricción, bajo un cese de hostilidades consolidado, en Líbano especialmente.

Dada la situación, para Qalifab el ataque israelí deja entrever que, o bien Estados Unidos está mintiendo o bien es incapaz de contener a Israel. «El ataque de los sionistas demuestra una vez más que Estados Unidos o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello», ha comunicado en un mensaje publicado en redes sociales.

«Al dar luz verde al régimen (Israel), es imposible que puedan obtener concesiones. El juego del «poli bueno» y el «poli malo» está pasado de moda. Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos, no es posible continuar por este camino», ha avisado el negociador iraní.

Otra reacción iraní al ataque de Beirut ha llegado desde el centro de mando conjunto del Ejército de Irán, la sede de Khatam al Anbiya. Su portavoz, Sardar Asadi, ha prometido que «los crímenes contra los suburbios del sur no quedarán impunes». Hay que recordar que un ataque parecido el fin de semana pasado desencadenó una respuesta iraní durante varios días contra territorio israelí y posiciones militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

«Sin duda estos crímenes no quedarán sin respuesta», dijo el subcomandante de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, Sardar Asadi, en declaraciones recogidas por los medios locales. «Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante», dijo en X Qalibaf en una referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos. «Ha demostrado una vez más que EE UU carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo».