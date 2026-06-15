Trump viaja al G7 de Francia tras anunciar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Publicado por EFE Washington Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este lunes a Francia para participar en la cumbre de líderes del G7, después de anunciar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Trump tiene previsto abordar el avión presidencial Air Force One tras asistir a una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC, celebrada este domingo en los jardines de la Casa Blanca con motivo de su 80 cumpleaños.

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo que han alcanzado un acuerdo de paz, mediado por Pakistán, que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

La cumbre del G7 en la localidad francesa de Evián, fronteriza con Suiza, será la primera reunión entre los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón desde el inicio de la guerra con Irán, que ha provocado graves perturbaciones en el mercado mundial del petróleo.

Trump tiene previsto reunirse en privado con el presidente francés, Emmanuel Macron, y participar en las sesiones del G7, donde coincidirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, invitado a la cita.

En Evián también se darán cita otros líderes mundiales invitados, y Trump planea reunirse con los de Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos y la India.

El mandatario busca afinar con sus aliados árabes y musulmanes los detalles del acuerdo con Irán, aunque no se espera la presencia ni del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ni del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

El acuerdo, cuyo anuncio Trump impulsó para coincidir con el día de su cumpleaños, busca poner fin al conflicto iniciado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

El pacto permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio petrolero que fue bloqueada por Irán en represalia por la ofensiva, así como el levantamiento del bloqueo marítimo que Estados Unidos impone desde abril a los puertos iraníes.

Los detalles del acuerdo, sin embargo, aún no se conocen y permanecen incógnitas en aspectos como el programa nuclear iraní o el desbloqueo de miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados.

En declaraciones a The New York Times, Trump aseguró que el acuerdo limitará el enriquecimiento de uranio de Irán a un nivel que no podrá ser utilizado con fines militares, mientras que el vicepresidente, JD Vance, afirmó en Fox News que Irán nunca obtendrá un arma nuclear. EFE

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