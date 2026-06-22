Alemania vinculará la edad de jubilación a la esperanza de vida: en 2090 habrá que trabajar hasta los 70 años

Publicado por Rosalía Sánchez Creado: Actualizado:

Alemania afronta otro recorte a su estado de bienestar. La edad de jubilación quedará ligada a la esperanza de vida. Las contribuciones salariales a las pensiones aumentarán de inmediato un 2%. Será abolida la jubilación anticipada con la pensión completa y se invertirá en bolsa el fondo de las pensiones. El conjunto de recortes tumba el tabú político de la jubilación.

Apenas llegó a la Cancillería, en mayo de 2025, Friedrich Merz declaró públicamente "insostenible" el sistema de pensiones alemán y encargó a una comisión de expertos un informe sobre la reforma necesaria para garantizar las pensiones de jubilación a largo plazo.

Tras 150 horas de deliberaciones, el grupo coordinado por la profesora de Derecho Público Constanze Janda y el expresidente de la Agencia Federal de Empleo Frank-Jürgen Weise entregarán su informe este martes, pero el documento ya se ha filtrado a los medios alemanes y ha comenzado a recibir críticas de los sindicatos.

La comisión considera que, para asegurar que Alemania pueda seguir pagando pensiones a largo plazo, a pesar de la inversión de la pirámide demográfica y la crisis de reconversión de su industria, es necesario retrasar la a edad de jubilación hasta los 67 años en 2030. A partir de ahí se vincularía a la esperanza de vida, lo que significa 67,5 años a principios de la década de 2040 y hasta los 70 años en 2090.

Los mini-jobs, condenados a desaparecer

Cree también que hay que abolir la posibilidad de que cualquiera reciba una pensión completa a partir de los 63 años y propone sustituir el actual sistema de pago por uso, en el que las pensiones se financian con el dinero que fluye a las arcas estatales, por un modelo basado en el capital. La contribución empresarial y la salarial, que es actualmente del 9,3% del sueldo bruto y se elevaría un 2% más, se invertiría a través de un fondo gestionado por el Estado. Dos puntos de contribución suponen actualmente unos 35.000 millones de euros al año.

Deberían desaparecer la mayoría de los mini-jobs, trabajos de ocho horas semanales y máxima retribución de unos 400 euros al mes no sujetos a contribuciones, que suelen servir a los estudiantes para llegar a fin de mes. Y la comisión aconseja además la reintroducción del factor de sostenibilidad, que frena la tasa anual de crecimiento de las pensiones.

Los trabajadores autónomos y los legisladores, que hasta ahora podían de forma voluntaria afiliarse al sistema público de pensiones y cotizar en uno privado, deberán en el futuro ser obligados, según los expertos. Los diputados del Bundestag, tras cada año de servicio, tendrán derecho al 2,5% de su sueldo básico de legisladores, que actualmente es de casi 12.000 euros mensuales. La cantidad máxima será del 65% del salario del parlamentario, que se conseguirá solamente tras 26 años en el escaño.