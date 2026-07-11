Venezuela suma 215 nuevos fallecidos y la cifra aumenta a 4.333 tras los terremotos

Publicado por EFE Caracas Creado: Actualizado:

Este sábado Venezuela ha aumentado la cifra de fallecidos a 4.333 después de haber rescatado 215 nuevos cuerpos por el doble terremoto del 24 de, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa. Del mismo modo, anunció que hay 315 cuerpos sin identificar tras el doble terremoto del 24 de junio y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer "en especulaciones".

Rodríguez esclareció que no se ha podido identificar a las víctimas porque no fueron reconocidas, ni tampoco pudieron asociarlas a una identificación al capturarles la huella dactilar. "Eso es el 75 del total de personas fallecidas", apuntó.

En lo que concierne al número de muertos, se trata de una de las subidas más altas de las últimas dos semanas tras el terremoto, dado que las labores de desescombro y recuperación de cadáveres prosiguen en La Guaira y se han intensificado en los últimos días.

La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16.740 heridos, mientras que se han atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %. En cambio, la cantidad de personas sin vivienda también sigue en 17.907. Así pues, la cifra de familias atendidas en 86.794, indicó Rodríguez en una rueda de prensa.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 18.437 personas se encuentran en un total de 94 campamentos transitorios. El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.

El diputado afirmó que 9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13,9 millones de litros de agua. Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31.837) y el de voluntarios registrados (30.197).

Según el balance oficial, han ocurrido 1.203 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas una de baja intensidad esta misma mañana.