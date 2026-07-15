El chavismo y la oposición negocian un plan para el proceso de democratización

Publicado por EFE Caracas Creado: Actualizado:

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015 anunciaron este martes el comienzo de un plan de trabajo el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país, que vive una tragedia por los recientes terremotos.

Las conversaciones entre ambas partes habían comenzado el pasado 18 de junio, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, se reunió con Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, de mayoría opositora, y había sido enviada por Estados Unidos.

Sin embargo, el proceso quedó en suspenso por los sismos del pasado día 24 que han dejado al menos 4.561 muertos.

La AN publicó en redes sociales un breve comunicado firmado por el también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en el que señala que el plan tiene como objetivo el «fortalecimiento de la democracia", así como «enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico».

Por su parte, el grupo opositor explicó que se trata de una «hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional", con el fin de comenzar «la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades».

El plan priorizará «el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política». «Reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en esta hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional para contribuir a la reconstrucción del país", detalla el comunicado del grupo opositor, en el que señala también «la importancia de actuar con unidad, responsabilidad y visión de futuro» ante la tragedia. Este comunicado fue compartido por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en su cuenta personal de X.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este martes nuevo encargado de negocios en Estados Unidos a Johann Álvarez Márquez, destituido el lunes del Ministerio de Comercio Exterior por una fusión con la Cancillería.