Hamás nombra a Jalil al Haya como nuevo líder de su brazo político

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El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha nombrado este lunes a Jalil al Haya como nuevo líder de su brazo político, reemplazando así a Yahya Sinwar, muerto en octubre de 2024 en un ataque ejecutado por Israel contra la Franja de Gaza, en el marco de su ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El grupo ha indicado en un comunicado que Al Haya ha sido designado para el cargo "tras la finalización de un proceso de elección interna" en el que "participaron representantes de varias rama del movimiento en Gaza, Cisjordania, las prisiones de la ocupación y el exterior de Palestina", al tiempo que ha felicitado al nuevo líder del brazo político por lograr "la confianza de sus hermanos".

Así, ha presentado sus respetos a la población de Gaza ante el" genocidio" de Israel y ha ensalzado el papel de los palestinos en Cisjordania y Jerusalén "ante la judaización, la división, las incursiones de los colonos" y los "arrestos, asesinatos e incursiones diarias" por parte de las fuerzas de Israel en estos territorios, según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

Hamás ha destacado que completar este proceso de elección "bajo unas circunstancias políticas y de seguridad extremadamente complejas" supone "una afirmación de que Hamás es un movimiento regido por sus instituciones y Consejo de la Shura, además de disciplinado por sus sistemas y regulaciones".

"El movimiento, con todos sus miembros, líderes e instituciones, se mantiene unido en torno a la dirección electa, con espíritu de responsabilidad y unidad, continuando con su deber nacional y con la yihad, y agradece los esfuerzos de sus cuadros, líderes y estructuras organizativas en sus diversos ámbitos y oficinas para hacer de este proceso electoral un éxito, a pesar de las excepcionales circunstancias de seguridad que rodearon su desarrollo", ha argumentado.

En este sentido, ha reconocido que el pueblo palestino atraviesa una etapa que "requiere esfuerzos concertados, unidad nacional y convergencia de las voces de Gaza, Cisjordania, Jerusalén, los territorios de 1948 --en referencia a los palestinos residentes en Israel-- y la diáspora" para dar respuestas a "las cuestiones sobre el futuro" y la situación en la región.

"Mientras el movimiento cumple sus obligaciones internas, sus ojos, manos y corazones están centrados en la prioridad esencial, que es detener la agresión contra el pueblo palestino, proteger sus derechos inalienables y trabajar para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo en la Franja de Gaza", ha sostenido el grupo islamista.

LA FIGURA DE AL HAYA

La designación de Al Haya como nuevo líder del brazo político de Hamás llega después del asesinato de Ismail Haniye en un ataque perpetrado en julio de 2024 en la capital de Irán, Teherán, y la muerte de Sinwar en un ataque contra Gaza, donde era la figura más importante a nivel político y militar desde la muerte de su predecesor.

Al Haya, nacido en 1960 en la Franja de Gaza, es miembro de Hamás desde su fundación en 1987 y era el 'número dos' del brazo político del grupo desde el asesinato en octubre de 2024 de su predecesor, Salé al Aruri, en otro bombardeo israelí contra la capital de Líbano, Beirut.

De hecho, él mismo sobrevivió a un ataque ejecutado en septiembre de 2025 por Israel contra una reunión de la delegación negociadora de Hamás en la capital de Qatar, Doha, un encuentro celebrado precisamente para sopesar la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja, incluido un alto el fuego.

Al Haya, que ha perdido a varios familiares en bombardeos israelíes contra Gaza, fue el principal representante de esta delegación, que aceptó en octubre de 2025, al igual que hizo Israel, el plan estadounidense, que en su primera fase incluyó la liberación de los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 y la entrega de los cadáveres de los rehenes que estaban retenidos en la Franja.

Hamás reiteró el 7 de julio su "total compromiso" con la aplicación de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja de Gaza tras la disolución del órgano de gobierno en el enclave y criticó la "obstrucción" y "sabotaje" por parte de Israel para intentar impedir que el acuerdo sea materializado sobre el terreno.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este mismo lunes a cerca de 1.160 los muertos y cerca de 3.750 los heridos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde el alto el fuego, incluidos tres muertos y 22 heridos a causa de ataques ejecutados durante las últimas 24 horas contra el territorio costero.

Por otra parte, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.283 muertos y 173.864 heridos, si bien ha reiterado que hay cadáveres tirados en las calles y bajo los escombros en lugares a los que es imposible acceder.