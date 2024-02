El Registro Civil refuerza el control ante el aumento de bodas de conveniencia

Publicado por Miguel Ángel Zamora León Verificado por Creado: Actualizado:

El Registro Civil de León ha adoptado medidas de control apara evitar la proliferación de los casos de matrimonios de conveniencia que se han detectado en el último ejercicio. Por los 380 enlaces matrimoniales que se han consignado en el último ejercicio, se contabilizan cuatro de carácter ilegal, que han provocado la paralización inmediata del expediente y la adopción de las medidas legales correspondientes, en consonancia con la legislación vigente.

Fuentes de los juzgados de León han explicado a este periódico que, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, los expedientes afectados se analizan con un anonimato escrupuloso que, no obstante, no implica que no se cumpla la legalidad. AL menos la mitad de los casos que se detectaron correspondían a personas que trataban de cumplimentar matrimonios con mujeres de procededencia sudamericana y varones leoneses.

En el último ejercicio se contabilizaron en León 38 matrimonios en los juzgados de León, si bien las fuentes consultadas por este periódico incardinaron todos los casos en la contabilidad general que se realiza, que no desglosa los apartados concretos en los que se subdivide cada uno de los apartados específicos que se registran.

Los denominados matrimonios de conveniencia o de complacencia, son aquellos cuyo verdadero fin no es formalizar la relación ante la sociedad, sino la de conseguir otro tipo de objetivos. Con frecuencia, este tipo de matrimonio constituye una unión mixta entre una persona extranjera y otra española, o entre dos extranjeros, con el único objetivo de obtener la residencia legal en el país.

De este modo, una persona extranjera paga una cantidad a otra persona para que ésta acceda a contraer matrimonio con él, con el acuerdo de que, transcurrido un tiempo, se producirá la separación legal o el divorcio.

Estos casos son cada vez más comunes entre los extranjeros que buscan regular su estatus en el país, puesto que en España cualquier persona extranjera en situación irregular puede contraer matrimonio.

No preocupante

La proliferación de casos de estas características en León se considera no preocupante por el momento, pero sí susceptible de adoptar las medidas que se consideren convenientes para evitar la picaresca. Así, los funcionarios han recibido instrucciones para hacer llegar a sus superiores las sospechas de cualquier caso de estas características.

Revisión a fondo

Entre las decisiones que se han adoptado figura la de revisar a fondo la documentación que se presenta en los casos más sospechosos, para poner el asunto en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que se encargan de la vigilancia da estos casos,

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha determinado que los matrimonios fraudulentos solo pueden ser sancionados por vía administrativa con multas de entre 501 y 10.000 euros o constituir un ilícito civil.

Las sanciones de tipo penal únicamente podrán ser aplicadas en aquellos casos en los que exista ánimo de lucro, falsedad documental o usurpación del estado civil.

Además, si se comprueba que el único fin por el cual se celebró el matrimonio era que uno de los miembros de la pareja pudiera obtener el permiso de residencia, poder solicitar la nacionalidad española o bien el derecho a la reagrupación familiar, acortando así los plazos, se denegará el permiso correspondiente, o no se procederá a la renovación si ya hubiera sido concedido.

La inscripción en un registro de parejas de hecho también puede ser denegada si el ente encargado considera que tal inscripción tiene una finalidad fraudulenta. Cabe destacar que, si la actividad ilícita es acreditada, pueden generarse sanciones al igual que ocurren en los casos de matrimonio fraudulento (multas, expulsión, etc.).

Para los casos en los que la pareja puede acreditar que no había finalidad delictiva, la pareja afectada por esta decisión puede recurrir tanto por la vía administrativa como por la vía judicial para solucionar su situación.