Mañueco defiende una Ebau común «sin bajar el listón»

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer los planes de su partido de establecer una Ebau común en las autonomías gobernadas por el PP, aunque avisó de que la Comunidad no va a «bajar el listón» de la exigencia a los alumnos, porque eso sería «resignarse». «No debemos bajar el listón, no debemos resignarnos. No debemos apostar por el empobrecimiento educativo, porque eso es la antesala del empobrecimiento económico, el empobrecimiento social y el empobrecimiento personal», argumentó Mañueco.

En opinión del presidente de la Junta, «igualar a la baja es facilísimo» porque «bastan dos palabras en el BOE: aprobado general», mientras que «lo difícil, lo que merece la pena es igualar en oportunidades, apostar por la equidad», según Mañueco.

Tras destacar los buenos resultados de la Comunidad en Pisa, el presidente defendió que el currículo aplicado en Castilla y León «es más exigente en valores y en contenidos», sin que el proyecto de Ebau única o común en las autonomías gobernadas por el PP vaya a suponer una merma en esa exigencia, según indicó Mañueco, quien añadió que Castilla y León «tiene mucho que aportar».