Europa no relegó a la Ruta de la Plata de la red básica ampliada

Las razones que esgrimió el ministro de Transportes para bloquear la entrada de la Ruta de la Plata en la red básica ampliada Transeuropea d Transportes eran excusas. Eso denunció el eurodiputado popular Pablo Arias, tras consultar a los organismos europeos que motivó que la conexión entre Astorga y Plasencia haya quedado aparcada hasta el año 2050. Nada derivado de la normativa comunitaria, que puso Puente como testigo de cargo para justificar la exclusión de la vía que une León y Extremadura. El eurodiputado popular explica que según las reglas de la Unión Europea sí puede haber más de un tramo conectando dos nodos o terminales de ferrocarril-carretera. «El reglamento sólo dice que hay que conectar los nodos y terminales pero no dice cómo, o las veces que se han de conectar», añade Arias en una declaraciones al periódico La Gaceta de Salamanca.

Uno de los inconvenientes a los que recurrió Puente para justificar el descarte de la Ruta de la Plata fue porque el criterio de la red básica, el tan manido TEN-T en los discursos políticos, alude a que la norma concede una conexión única entre dos nodos principales, y no prevé itinerarios paralelos». Sobre este asunto, el eurodiputado Pablo Arias matiza que con el reglamento europeo aplicado al pie de la letra, Astorga y Plasencia no son nodos ni terminales, y no existe obligación de conectarlos con León, que sí disfruta de esta distinción».

Con esta corrección que la normativa de Europa aplica al discurso de Óscar Puente, el Gobierno de España puede redefinir que Astorga y Plasencia pasen a ser nodos, con lo que se logrará que la Ruta de la Plata pase de inmediato a ser un referente prioritario para la Unión Europea.

El eurodiputado del PP tercia en un asunto que gana en las próximas semanas cotas de actualidad acomodada al cierre del mapa de las redes prioritarias para los próximos tres años. Europa recaba entre los estados de la unión cada tres años información con el fin de actualizar las conexiones intermodales. La próxima ocasión será en 2027, momento en el que se podrá distinguir a Plasencia y Astorga como terminales de transbordo para pasajeros de ferrocarril y carretera. «Así habrá obligación de conexión con la capital leonesa», resumió el eurodiputado Pablo Arias.

Lejos de darse por aludido por estas cuestiones, Óscar Puente preumió de gestión en Mérida esta semana. « Hay otros trazados que incluso tenían un grado de madurez superior y que no han entrado en la red global», dijo el ministro de Valladolid.