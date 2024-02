El plan de choque del PP contra la crisis del campo y la ira de los agricultores

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León ha reiterado este viernes su respaldo incondicional a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la provincia y, tal y como avanzó la diputada nacional Silvia Franco, “a la protesta conjunta” organizadas por las OPAS para el próximo 23 de febrero.

“El Partido Popular siempre se ha considerado el partido del campo”, remarcó Silvia Franco en contrapunto con el Gobierno de Pedro Sánchez que “ha estado más preocupado en la investidura y en los 7 votos de los independentistas de Puigdemont que en trabajar por las necesidades de la agricultura y ganadería Española”.

Los parlamentarios leoneses recordaron que “llevamos durante todo la crisis reforzando el diálogo” con las organizaciones agrarias como el encuentro hoy, con UCALE-COAG y que suma a los ya mantenidos con Asaja y la Asociación Berciana de Agricultores.

Franco incidió que “si Puigdemont, en lugar de en Waterloo, estuviese subido a un tractor, posiblemente todas las medidas” que demanda el sector primario “se hubieran atendido”. En este sentido, también considera que desaprovechó la Presidencia Española de la Unión Europea para avanzar en la búsqueda de soluciones para el campo español, aunque ahora, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que reformará la PAC aunque “ya nadie cree en su palabra”.

La diputada nacional remarcó el Plan de Choque con 15 medidas presentado por el Partido Popular para “acometer de manera inmediata la crisis del sector”. Además de revisar el Plan Estrátegico de la PAC, reducir la burocracia y flexibilizar las medidas medioambientales, plantea definirlo como un sector estratégico.

Los populares también piden al Gobierno “reforzar” la imagen de España “en los mercados”, perjudicada, sobre todo, por las declaraciones de los socialistas franceses. Una tercera pata es “garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar la dependencia de terceros países”, al tiempo que se les pidan “los mismos requsitos” para las importaciones que los que sufren los agricultores y ganaderos españoles.

La implementación del cuaderno digital también fue “una ocasión perdida” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez por querer ir más rápido que otros países de la Unión Europea.

“Un Pacto Nacional del Agua que pueda dar futuro a la agricultura; exigir la revision de la cadena alimentaria, los planes de seguros agrarios”, prosigue la diputada nacional, a la vez que insiste en una exigencia clave: “no crear nuevos impuestos y suspender el impuesto al plástico en un momento donde tenemos recaudación record”.

Silvia Franco recalcó también en materia impositiva “una reducción del IVA” para productos esenciales como la carne, el pescado o el pago inmediato de las indemnizaciones agrícolas. El PP apuesta por proseguir la modernización del sector a través de los nuevos regadíos.

“Hemos pedido la comparecencia en las Cortes del ministro de Agricultura”, prosiguió, al tiempo que evidenció que “parece que no existe. Ha claudicado ante la ministra de Hacienda por no bajar el IVA de la carne y el pescado; ante la ministra Ribera en los aspectos medioambientales como la implantación del impuesto al plástico; y ante la ministra de Trabajo que ha realizado ataques tóxicos al campo español mandando a la Inspección de Trabajo a perseguir a los agricultores y ganaderos para comprobar que los jornaleros no estuviesen en situación de esclavitud”.