Guardias y policías piden dimitir a Marlaska por convertirlos «en parias» de la seguridad

Publicado por p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

Con un coro unánime de «Marlaska dimisión» y un minuto de silencio por los dos compañeros asesinados en la localidad de Barbate, el leonés David Pérez (del Grupo de Acción Rápida del Instituto Armado) y Miguel Ángel (del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, reunió a decenas de guardias civiles y policías nacionales cansados de cobrar menos que los agentes autonómicos o locales y ver sistemáticamente denegada su petición de considerar su profesión de riesgo.

«Es inconcebible que una azafata, un policía local o autonómico tenga esa consideración, de lo cual nos alegramos por ellos, y nosotros no», expresó a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en León el portavoz Ricardo Magaz. También pidió declarar el Campo de Gibraltar y el resto de la provincia de Cádiz «de especial singularidad» para poder «combatir el narcotráfico con eficacia».

Una eficacia que no aprecia en el ministro de Interior, porque Fernando Grande-Marlaska «ha demostrado su incapacidad para luchar de modo efectivo contra el tráfico de drogas y hay que dar pasos adelante. No podemos seguir como estamos», remarcó. De hecho, calificó «de penoso» que en las Cortes de Castilla y León no haya podido salir adelante una declaración institucional consensuada para condenar el asesinato de ambos guardias civiles en Barbate por la negativa de PSOE y Podemos.

Igualmente lamenta que el Gobierno de «Pedro Sánchez y sus socios hayan impedido en Europa el reconocimiento para los guardias y policías nacionales de que ejercen una profesión de riesgo». A la concentración acudió la plana del PP y de Vox con sus diputados, senadores y los concejales de León, además del delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y del presidente de las Cortes, Carlos Pollán. La Plataforma dejó claro al leer el manifiesto a tres voces por qué reclaman la dimisión del ministro de Interior. «Este Gobierno nos ha denegado justicia e igualdad de forma reiterada y nos ha convertido en los parias de la seguridad pública».

De hecho, insistieron en que los profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil «somos los dos únicos cuerpos de todo el Estado que no estamos reconocidos como profesión de riesgo, una injusta desigualdad que nos sitúa a la cola de la jubilación digna para los hombres y mujeres que a lo largo de nuestra carrera profesional ponemos la propia vida al servicio de los ciudadanos».

Los concentrados reiteraron su «cansancio» por «ser maltratados» por un ministro del Interior que «en lugar de cuidar a los Cuerpos de los que es responsable, nos abandona», en referencia a la jubilación, que les hurta, según dijeron, una pérdida económica «de como mínimo el 30%»..

Le acusaron de «dilatar» su «precaria» situación al haber recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que obligó a Grande-Marlaska a sentarse con las asociaciones y sindicatos firmantes del acuerdo de equiparación a renegociar.

Guardias civiles y policías nacionales también pusieron el dedo en la llaga de que el ministro «no reconoce que los medios para combatir el crimen son insuficientes» y que, según valoran, tampoco les permite «acceder a la jubilación anticipada como el resto de cuerpos policiales» o reincorporarse al servicio si lo desearan «para paliar las graves pérdidas que sufren nuestras familias cuando estamos en ese limbo que es la segunda actividad o la reserva».

El subdelegado del Gobierno, Faustino Álvarez, recibió a los representantes de la Plataforma al finalizar el acto y se comprometió a trasladar sus reivindicaciones a Madrid

Cita el día 16 en Madrid La Plataforma reclamó el apoyo de la ciudadanía en la manifestación que realizarán en la capital

El apoyo de PP y Vox La concentración delante de la Subdelegación contó con la presencia de ediles, diputados y senadores