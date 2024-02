«El alcalde actúa con prepotencia y no vamos a entrarle al trapo»

Publicado por Miguel Ángel Zamora León Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario provincial de UPL protagonizó la tertulia, moderada por Roberto Núñez (La 8 León) a preguntas de Arturo Martínez Matilla, director de ‘Es la mañana’ de es.Radio y Joaquín S. Torné, director de Diario de León.

AYUNTAMIENTO

c «No pactamos la alcaldía con el PSOE porque chocamos». «Nosotros como UPL somos oposición. Exploramos la posibilidad de gobernar pero en las grandes cuestiones íbamos a chocar. Pactaremos en las cuestiones que sirvan para sacar a la ciudad de la situación en la que se encuentra pero cada uno defiende la ciudad como cree que debe. Nuestra oposición es constructiva para los leoneses.

CONTROVERSIA

c «La plaza de coordinador de emergencias no salió por nosotros». «Si el equipo de gobierno del PSOE retiró sus pretensiones de crear un puesto de coordinador de emergencias es porque no contaron con el apoyo de UPL. Hubiera sido suficiente. Hace poco tuvimos el ejemplo de la transparencia en los contratos menores. Para evitar el ocultismo pedíamos tres contratos para sacar a concurso en los asuntos menores. Eso salió adelante gracias a UPL. En la ordenanza de la limpieza hemos evitado la propuesta del PSOE de que los propietarios tuvieran que arreglar los desastres de los grafitis, Hemos hecho que el PSOE doblase la rodilla por falta de acuerdo».

BARRIO HÚMEDO

c Es necesario un plan de limpieza urgente». «UPL quiere que el Barrio Húmedo sea una zona fundamental para el turismo y ahora mismo la limpieza y la conservación son lamentables. Hace falta un plan de limpieza. Ciudadanos planteó una comisión y no hay más secreto que el control de que se haya pasado de 200 trabajadores a 100, Hay que controlar el absentismo de la plantilla. Si un trabajador pasa de limpiar cuatro kilómetros a ocho, no puede. El escaparate es el Húmedo pero hace falta un plan integral de limpieza. Se está negociando una ordenanza que regule la hostelería, los veladores, la mejora de todo lo que se puede mejorar, pero hay que dinamizar el barrio y preguntarse por qué hay solares vacíos. No se puede meter maquinaria pesada y se generan problemas medioambientales. Sería adecuado que volviera el comercio tradicional. Habría que incentivar la vida que había».

LIMPIEZA

c «Es uno de los puntos de gobierno fundamentales». «Estamos abiertos a un acuerdo con los partidos que apoyen la dinamización. Hemos hecho propuestas de arreglo y limpieza, lo otro lleva más tiempo pero lo fundamental es la limpieza y el arreglo del Casco Histórico».

OSCURANTISMO

c «Los contratos necesitan evitar la sombra de la sospecha». «Los contratos necesitan evitar la sombra de la sospecha. La intervención dijo que nuestra propuesta era fundamental para el Ayuntamiento. Son cinco días de supervisión, no es tanto y son contratos menores. Creo que están actuando con cierta prepotencia. Deberían reconocer que la ordenanza de la limpieza la están negociando con la oposición pero están siendo muy prepotentes y piensan que vamos a entrar al trapo. Hay cosas que tienen más trascendencia».

PACTOS

c « El PP prefirió que no gobernara un alcalde de UPL». La posibilidad de gobernar con el P>SOE no era para puestos, sino para gobierno. Pero chocamos en la municipalización del párking de Santo Domingo y los autobuses. Nos parecía ignominiosa y por eso no entramos al equipo de gobierno. El PP prefirió que gobernara el PSOE antes que un alcalde de UPL. No va a haber una moción de censura por una baldosa fuera de sitio. Mantendríamos la propuesta de la alcaldía de UPL porque la llave para entrar en la casa la tenemos nosotros».

MOCIÓN LEONESISTA

c «Se va a presentar con toda seguridad». La propuesta de autonomía se va a presentar con toda seguridad. Apostaría que la moción va a salir adelante».

DIPUTACIÓN

c «Queríamos un acuerdo para la provincia». «Siempre que ha habido presupuestos hemos hablado con el PP y siempre hemos hecho propuestas razonables para la provincia. El PSOE sigue incumpliendo con León. Con el PSOE siempre somos reivindicativos. El PP no quería gobernar en la Diputación, el PSOE sí y hubo un consenso en las líneas maestras».

ÓSCAR PUENTE

c «Es un ministro malo para los intereses de León». «Cuando nombraron a Puente ministro dije ‘Apaga y vámonos’. Tiene fobia a León y sigue pareciendo el alcalde de Valladolid. Ahora llega a Asturias y dice que habrá Ave que no pasará por León. Es una desgracia para León que sea el ministro de Transportes».

