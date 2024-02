La escalera de los bomberos de León no alcanzaría en un ‘caso Valencia’

Publicado por Miguel Ángel Zamora León Verificado por Creado: Actualizado:

El vehículo Metz con una escalera de 32 metros de altura de que dispone el Cuerpo de Bomberos de León sería insuficiente en caso de una tragedia como la del incendio de Valencia que estos días se ha hecho tan trístemente célebre. A tenor del criterio de los expertos, en caso de un suceso de primera magnitud como este, disponer de un solo vehículo resultaría demasiado corto como dotación para hacer frente a las necesidades.

León dispuso de un brazo articulado hasta hace poco. No sería operativo retomar de nuevo ese sistema, en tanto en cuanto se trata de maquinaria obsoleta y además se está a la espera de adquirir más material para el Parque de Bomberos de la capital.

La problemática es relativamente sencilla. El brazo articulado estaba estropeado, a tenor de la opinión de algunas voces autorizadas, por falta de un mantenimiento adecuado. La inversión que se necesitaba para recuperar su uso era especialmente costosa en el plano proporcional. Había presupuesto para la reparación pero desde un punto de vista subjetivo, era más aconsejable adquirir nueva maquinaria.

El caso de Valencia deja en evidencia en cierta forma los problemas de León. Después de lo sucedido se han puesto en evidencia por paralelismos los condicionantes que acompañan a la labor diaria de los bomberos. Que comprobaron cómo desde el Ayuntamiento se insistía en la imposibilidad de hacer nada a este respecto, cuando la realidad apunta a otros derroteros.

Solución provisional

A cambio se adoptó una medida de solución que se antojaba especialmente beneficiosa. Se adquiriò con celeridad un nuevo brazo, esta vez de veinte metros de altura, con el que llevar a cabo las tareas del día a día. Todo hacía pensar que era la solución adecuada. Craso error. Pronto se pudo comprobar que el camión resultaba mucho más inestable de lo que se pensaba y se generaban problemas de otra generación. Lo más sorprendente era que se generaban unos problemas tremendos con la estabilidad del coche (hubo comentarios de todo tipo a resultas de esta decisión), la cesta no admitía más de lo que la legislación concede en materia de seguridad y en cuanto subía más de una persona se volvía peligrosa.

Así las cosas, el jefe del Parque de Bomberos tomó la decisión de ponerse manos a la obra. La determinación fue empezar a dar uso al vehículo a pesar de las evidencias. Parte de la plantilla decidió dejar las cuentas pendientes en esta materia y adoptó la decisión de no secundar las medidas.

Los profesionales están sopesando la posibilidad de que se produzca algo inesperado y no volver a la actividad en esa zona nunca más en sus vidas. Se trata de un vehículo lento, no se puede echar agua tampoco en las condiciones adecuadas y es un canto a la inseguridad que no se debe soportar en estas circunstancias.

Otros usos

Por si fuera poco, se quejan las personas que usan estos materiales técnicos de que a veces se emplean en otros usos municipales que tienen que ver más bien poco con los que se deben a los cometidos de seguridad. «Hace poco lo han usado para colocar unas banderas», se quejaron algunos efectivos consultados por este periódico.

Actualmente el cuerpo dispone solamente de una máquina con escala de 32 metros que es la que se utiliza para los incendios que ocurren en la capital y en el término municipal de fuera de León.

Licitado un camión

Fuentes consultadas por este periódico señalaron que se encuentra licitado ya un nuevo vehículo para el Parque de Bomberos en intervenciones de altura y con garantías para realizar una intervención.

Hay más problemas. Tampoco se dispone de un colchón para los saltos de las alturas que aconsejan su utilización como el que se hubo de utilizar en el incendio de Valencia, circunstancias e imágenes que se ha decidido poner en manos de los medios que se consideran más adecuados.

El parque de bomberos de León tendría ciertas dificultades en la actualidad para hacer frente a un incendio como el de Valencia, aunque en cualquier casos se insiste en que lo realmente necesario es acometer las medidas de prevención adecuadas para evitar que se puedan repetir hechos como el que se ha vivido de forma reciente,

León ya ha conocido incendios pavorosos aunque en otras circunstancias. En el recuerdo permanece todavía el del Ayuntamiento de León.