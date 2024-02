Tomar medidas para evitar tragedias

Creado: Actualizado:

Prevenir es la única forma de intentar evitar problemas que una vez ocurridos no ofrecen más alternativa que el dolor por lo que ya es irreversible. La tragedia del incendio en el edificio de Valencia ha de servir de acicate para ajustar los medios disponibles a las necesidades reales. Es así en el caso de las dotaciones de los servicios de extinción de incendios. El de momento único camión de altura que tienen disponible los bomberos de León no permitiría llegar a la altura de buena parte de los edificios de la ciudad. Un déficit que ha de ser resuelto de manera inmediata. Como el refuerzo en las inspecciones técnicas de los edificios, que el Colegio de Arquitectos de León advierte que no se realizan en todos los municipios con la minuciosidad deseable. La nueva normativa es más exigente, pero la mayor parte de las edificaciones son anteriores a ella. Por eso necesitan vigilancia reforzada. Es un doloroso momento que invita a reforzar las medidas de prevención.