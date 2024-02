El PP plantea que las terrazas covid no pueden ocupar mas de uno de cada cuatro aparcamientos de cada calle

Publicado por Álvaro Caballero León Verificado por Creado: Actualizado:

No les vale. El grupo municipal del PP anunció este martes que enmendará la nueva ordenanza de terrazas para que sean “sólo eso, no instalaciones antiestéticas e invasivas”. Los populares exigieron que se redefinan algunos artículos redactados con “ambigüedad que dan lugar a la arbitrariedad” e incidieron en que la eliminan de plazas de aparcamiento tenga como límite “un 25% de los estacionamientos de cada calle”, no un tercio como se establece en el borrador.

La regulación debe empezar también por concretar la definición de “zona” a la que se hace referencia cuando se habla de eliminar plazas de aparcamiento. “Nos preguntamos qué la delimita o la define: una calle, una manzana…”, planteó el concejal José Manuel Frade, quien insistió en que su plan pasa por que que se controle “calle por calle” esta limitación porque están de acuerdo en que se regulen las terrazas covid pero “no de cualquier manera”.