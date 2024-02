«Cada titular bravucón del alcalde le cuesta a la ciudad millones»

Publicado por Álvaro Caballero León Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del PP, David Fernández, protagonizó El Filandón, el programa de Diario de León y La 8 de Televisión de León.

OPOSICIÓN. «Diez se ha dado cuenta de que está en minoría a base de reveses».

«Existe un gobierno en minoría que a base de reveses se ha dado cuenta de ello. En algunas cuestiones ha empezado a dialogar para sacar adelante los proyectos consensuándolos, no imponiéndolos, como en la ordenanza de limpieza. A Diez no le queda otra que hablar con la oposición después de que intentara implantar los proyectos por las bravas».

SENDINO, ¿ALCALDE? «No tiene sentido que el alcalde sea el portavoz de un grupo con cinco concejales».

«El PP es un partido de gobierno y lo hace siempre que tiene la oportunidad. La pregunta hay que hacérsela a otros que tienen la capacidad y no lo han hecho. Me gusta hacer cosas razonables, no extraordinarias porque no suelen ser buenas. No tiene sentido que el alcalde sea el cabeza de lista de un grupo que sacó 5 de 27 concejales».

MOCIÓN DE CENSURA. «A día de hoy no existe receptividad».

«Para hacer ese planteamiento tiene que haber un contexto en el que el partido con el que hablar esté receptivo. A día de hoy no existe esa receptividad, pese a que acordemos cosas. Ellos hablan de que tiene que pasar algo grave, pero no especifican. No tiene por qué haber un caso de corrupción, sino de gravedad en la situación de la ciudad».

ESTADO DE LA CIUDAD. «Han pasado del tranvía a las peatonalizaciones improvisadas».

«Los servicios funcionan peor que nunca y se han invertido millones, con más capacidad que nunca, para causar problemas que no existían. Han pasado de ser los ideólogos del tranvía a las peatonalizaciones improvisadas, sin criterio claro».

PARKING DE SAN MARCELO. «Hay que fijarse en la ORA que es un modelo de éxito».

«Es uno de los problemas que ha generado el alcalde por sus decisiones arbitrarias. La privatización pura no es una opción, pero la municipalización tampoco porque el Ayuntamiento no está para eso. Apostamos por gestión mixta porque es el escenario más ventajoso: incorpora la gestión profesional de un socio y permite al Ayuntamiento tener una flexibilidad para políticas en un futuro. El ejemplo está en la ORA, que es un modelo de éxito. Hay que buscar una fórmula que aglutine todas las herramientas, como el aparcamiento exterior, el subterráneo e incluso la grúa».

AUTOBÚS URBANO. «A ver qué sale del convenio con la Junta. No tenemos prejuicios».

«En el escenario del transporte urbano hay un reciente convenio con la Junta para el nuevo diseño. Vamos a ver qué sale y luego habrá que ver todos los posibles escenarios. No tenemos prejuicios sobre ninguna de las fórmulas».

PEATONALIZACIONES. «Es una chapuza en la que Diez engañó a los comerciantes».

«Hemos hablado con los comercios afectados en las calles del centro. Es una chapuza en la que Diez engañó a los comerciantes. El planteamiento a las puertas de las elecciones era el calmado del tráfico, con el que se podría circular y aparcar, pero ha acabado siendo un espacio destinado a la peatonalización. ¿Cómo te puede valer para una cosa y la otra?».

El portavoz municipal del PP, David Fernández, fue el protagonista de El Filandón. RAMIRO

TERRAZAS COVID. «Hay que mantenerlas pero con condiciones».

«Nuestra posición es equilibrada y de coherencia en para mantenerlas con condiciones, un uso racional del espacio público, calle por calle en el casco histórico y, sobre todo, con un criterio estético».

CRISIS INTERNA. «La pregunta de si va a dejar el acta Margarita habrá que hacérsela a ella».

«Margarita (Torres) ya se incorporó la semana pasada al día a día. Si va a dejar el acta es una pregunta que habrá que hacérsela a ella. A cada uno de los concejales les pido que tenga un comportamiento. No se puede establecer la sospecha de que no va a ser así. Le he trasladado esta rutina y espero que ella siga las directrices de funcionamiento de grupo como hacemos el resto de concejales».

DIEZ VS PUENTE. «No le pido que se haga el machote para sacar el titular fácil».

«Puente es polémico, le gusta y Sánchez le ha puesto ahí para eso. Pero lo que me preocupa es lo que hace nuestro alcalde. Cuando le pido que reivindique, no le pido que insulte a un ministro, ni que se haga el machote para sacar un titular fácil, sino que gestione con inteligencia cómo dirigirse en las relaciones institucionales con el Gobierno. El problema es que no sabe hacerlo, a tenor de los resultados. Desde que es alcalde y Sánchez presidente están paralizadas todas las inversiones: ni Parador, ni Emperador, ni la Léon-Valladolid... Tenemos doble penalización: porque a Sánchez no le interesa León y porque castiga a su alcalde porque lo hace. Cada titular bravucón del alcalde le cuesta a la ciudad millones de euros».