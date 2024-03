El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a un universitario en un botellón

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El acusado de matar a un universitario tras una pelea en un botellón en 2021 ha sido declarado culpable de asesinato sin eximentes de drogadicción o alcohol. Así lo deliberado, este martes en la Audiencia Provincial, el Tribunal del Jurado presidido por el magistrado José Luis Chamorro.

La deliberación, sin unanimidad, fue de siete a dos. "Mis más sinceras disculpas, espero que puedan pasar página y pasen una vida de la mejor forma posible", declaró el condenado.

La noche del crimen

El suceso se produjo en la noche del 16 de mayo de 2021, en la madrugada del sábado al domingo, en el merendero cercano al pabellón de La Torre, donde tuvo lugar una primera pelea por desavenencias entre dos grupos de jóvenes que discutían.

A raíz de ese primer conflicto se originó un segundo, en el que el enfrentamiento se incrementó y un estudiante de Derecho de la Universidad de León propinó una cuchillada en el costado a un estudiante de Inef de Colindres.

Imagen de los padres de la víctima, en la planta de entrada de la Audiencia, a la espera de que se leyera el veredicto.Pilar Infiesta

El herido murió pocas horas después, víctima de la hemorragia causada. Se le llegó a reanimar en un primer momento, pero después acabó falleciendo.

El juicio

Durante el juicio, la fiscal, Laura Campillo, señaló que el acusado "mató a la víctima por la espalda, sin darle opción a defenderse y amparado ahora por la excusa de que estaba ebrio y drogado como si eso le diera derecho a matar". "Lo único que tenía mi hijo en los bolsillos era un caramelo", declaró la fiscal parafraseando a la madre de la víctima.

El acusado, dentro de la Audiencia Provincial, antes del veredicto.Pilar Infiesta

El procesado, por su parte, declaró que no recuerda muy bien lo que ocurrió: "No tuve ningún problema con él. Saqué la navaja, es verdad, pero la guardé. Estuve intentando hablar con él, pero volvió a pegarme y ese fue mi punto de inflexión para perder el control". El ambiente "era bueno, pero empezaron a agredirnos sin justificación y saqué la navaja. Me dijo que la guardara, estuve hablando con él y se puso a agredirme". "No puedo explicar qué me ocurrió, fui presa del pánico", dijo.

La defensa sostuvo en el juicio que las peleas fueron indiscriminadas y motivadas por el consumo de alcohol y drogas, aseguró que fue la víctima quien agredió en primer lugar al sospechoso y que el acusado perdió el control de sus actos.

La defensa esgrimió en el juicio que la atención médica que se prestó al procesado no fue la adecuada y, de hecho, se le llegó a reanimar. "Debió practicarse una toraxotomía urgente al herido", destaca su escrito.

La fiscal advirtió de que la defensa trataría de argumentar que hubo errores en la atención que se prestó al herido "aunque fue impecable". También puso en aviso a los jurados de que se intentará hacer ver que el sospechoso tenía alteradas sus facultades mentales "aunque no es así porque sabía bien lo que hacía".