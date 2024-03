«El polo farmacéutico debe ser el valedor para la Agencia de Salud»

Publicado por A. Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

El rector en funciones de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, hizo un repaso a sus dos mandatos al frente de la institución académica en el Filandón con el jefe de informativos de La 8 Televisión y el director de Diario de León, Joaquín S. Torné. Tras «ocho intensos años, ahora ya tranquilidad», remarcó Marín, que se siente satisfecho con el resultado, tras haber cumplido su programa y «aunque me hubiera gustado hacer mucho más».

GRADO DE MEDICINA

c El caballo de batalla de los dos últimos años. Una de las cosas pendientes para el rector en funciones es Medicina: «Me hubiera gustado que las cosas estuvieran más claras, hemos hecho lo que está en nuestra manos. Era optimista, pero estamos en el mismo punto con la Junta». Pese a todo, León está hablando «con médicos con doctorado para las acreditaciones. La Universidad tiene todas las garantías para impartir este título, sino no lo hubiera dicho, pero necesitamos financiación extra de la Junta y hasta ahora no ha llegado. No es mi gran espina, es una más», dijo Marín.

EN POSITIVO

c Igual matrícula, más investigación y más docentes. De sus resultados al frente de la institución académica, Marín defiende que se ha mantenido la matrícula «con estudiantes extranjeros y de otras provincias, se han creado programas propios de investigación y ayudas, se han captado más proyectos internacionales que nunca porque se ha apoyado a los investigadores para que puedan acudir a las convocatorias. Esa investigación se traslada también a la docencia. Había que rejuvenecer la plantilla y se ha hecho y se han captado profesores de excelencia».

El rector en funciones de la Universidad de León durante su participación en El Filandón. RAMIRO

CRUZAR EL CHARCO

c «La alianza Eureca Pro no se puede para». «La internacionalización es fundamental y hemos multiplicado los proyectos de investigación internacionales de uno a seis y siete al año», apuntó Marín para defender que este es un campo en el que la Universidad de León no debe retroceder: «Si se da marcha atrás en la internacionalización habría una involución. La alianza europea Eureca Pro no se puede parar porque Europa echará el alto, pero todo el salto que se ha dado en México o con la asociación de universidades estadounidense no puede quedar parado, es importante que la Universidad de León esté en el mapa del mundo, no sólo en Castilla y León», dijo ante el temor de que el nuevo rector no tenga en cuenta estos avances, sin olvidar que esas alianzas también deben impulsarse con las universidades próximas, «tenemos que ir de la mano», añadió poniendo como ejemplo el grado que se pondrá en marcha el próximo curso con Burgos de Ciencias Gastronómicas.

SELECTIVIDAD

c «Ahora los alumnos de Castilla y León están por delante». En relación a la petición de una Ebau única, recordó que las competencias están transferidas y que hay que definir claramente «qué se entiende por única». «La nota predominante siempre ha sido la del Bachillerato, no la Ebau. No hay tantas diferencias pero era verdad que Castilla y León con la nota final quedaba atrás, pero con las últimas modificaciones ahora está delante. Yo no creo que haya diferencias entre una prueba única y la Ebau de ahora».

NUEVA SEDE

c Prudencia y esperar a que salgan las bases. «Sobre la sede de la Agencia de Salud aún no han salido ni las bases ni la fecha. Qué hacemos, como nos pasó con la Agencia Espacial... hay que tener prudencia. Aquí el potencial de León no es Veterinaria, es la industria farmacéutica. León es el tercer polo y sigue creciendo. Eso es lo que tenemos que hacer valer, y luego si nos piden un aeropuerto internacional, pues será imposible», remarcó el rector en funciones.

JUNTA ELECTORAL

c «El censo se ha publicado como otros años». Sobre las quejas de los sindicatos porque de cara a las elecciones no se ha hecho público el censo, Marín puntualizó: «Lo lleva la junta electoral, se ha hecho como otros años y si tienen dudas que pongan la reclamación. Yo no puedo intervenir». En relación a los dos candidatos, Nuria González y Juan José Fernández añadió: «De momento estos son los candidatos que han dicho claramente que se presente. Nuria tiene mi confianza, lleva cuatro años conmigo, pero tiene que tener el apoyo de la comunidad universitaria».

LA LOSU

c Seis años al frente del rectorado es suficiente. Las próximas elecciones a rector ya estarán marcadas por la Losu, con un mandato de seis años sin posible reelección. «Hace cuatro o cinco años el secretario general de universidades ya nos hizo una consulta antes de la pandemia y a todos los que nos consultó le dijimos que estábamos de acuerdo», señaló Marín, que tampoco descataría trasladar esta premisa al ámbito político.

