El PP recupera dos décadas después el plan para abrir un nuevo ojo en el puente de San Marcos

Más de dos décadas después de que el gobierno de Mario Amilivia dejara “sentadas las bases para la solución de este problema con el retranqueo de la línea de edificios del paseo de Salamanca”, el PP municipal reclamó este miércoles al Ayuntamiento que abra un nuevo ojo en la prolongación del puente de San Marcos para “solucionar el cuello de botella existente y el estrangulamiento de la circulación”.

Aunque sin cifras ni siquiera aproximadas, pero con la valoración de que sería “asumible para el Ayuntamiento, que está realizando otras con más coste y menos beneficio para los ciudadanos”, el portavoz popular, David Fernández, insistió en que el plan “separa por un lado el tráfico rodado a través de un nuevo ojo en la parte del puente que llega a la avenida de Quevedo y, por otro lado, a través del arco histórico, se dejaría el transito de los peatones y los vehículos de movilidad personal”.

La distribución “mejora la accesibilidad y la seguridad” en el paso, donde las aceras “son muy estrechas”. La medida, abundó el edil popular, facilita además la “permeabilidad”, dado que “actualmente, muchos vehículos, como camiones, furgonetas, caravanas y autobuses “no pueden transitar a través del arco del puente de San Marcos por un problema de altura de gálibo” y se ven obligados a “dar un rodeo para llegar a su destino”.

Fernández incidió en la oportunidad porque “las decisiones que está tomando el alcalde durante los últimos meses y años sobre el tráfico del centro de la ciudad hace más necesario que nunca que los corredores anejos tengan la mayor fluidez posible”, sobre todo “el eje norte sur que transcurre a través de la ribera del Bernesga”.

La solución, reseñó el edil del PP, generará también “beneficios en cuanto a la salvaguarda de uno de los elementos urbanísticos que forman parte del patrimonio histórico y monumental de nuestra ciudad, como es el puente de San Marcos, que además es paso del Camino de Santiago”. Fernández recordó que “son recurrentes las noticias en las que vemos cómo una furgoneta o una camioneta se estrella contra el arco” y, pese a “las soluciones propuestas por otros partido, siempre intencionadas, a la vista está que los resultados no han sido nada eficaces”.

La apertura del nuevo arco, que obligaría a redefinir también una pequeña parte del parque de Quevedo por la que discurriría el vial hasta entroncar con su trazado actual, permitirá además dar nuevas soluciones al “diseño de las nuevas líneas del transporte urbano y metropolitano de la ciudad”. “Estamos hablando de una propuesta útil y eficaz para dar soluciones a un problema que tienen la ciudad. Es un buen ejemplo de una inversión productiva que, reporta importantes beneficios a la ciudad y que contrasta con las decisiones erráticas, improvisadas y, desde luego, poco eficaces que viene tomando el alcalde de León en materia de obras, gastando durante estos últimos años importantes sumas de dinero millones de euros en obras que muchos casos no solo no aportan ninguna solución a la ciudad, sino que también genera problemas donde antes no existían”, explicó Fernández.