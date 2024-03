Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

De las Heras protagonizó la tertulia El Filandón, moderada por Roberto Núñez, con preguntas de Arturo Martínez (Es la mañana de es.Radio) y Miguel Ángel Zamora (Diario de León).

PROCESIONES

«La liturgia no se entendía sin las imágenes». «La Semana Santa es una catequesis en la calle, con las figuras se da a conocer lo que dicen las lecturas de La Pasión. El mensaje es el origen de la Semana Santa en la calle. La liturgia a veces no se entendía. Hay procesiones con figuras articuladas incluso en algunos lugares y quienes nos visitan por turismo también se encuentran con esas imágenes en la calle. Hay tantas personas llevando la Semana Santa a la calle que eso no se puede quedar ahí».

REALIDAD VERDADERA

«Hay una componente turística que no se puede negar». «La celebración religiosa es una parte de la visión. Cuando se declara de Interés Turístico Internacional hay más motivaciones. Cofradías, Junta Mayor y Diócesis deben velar por la parte catequética, que está enraizada con la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Yo creo que siempre hay que buscar lo positivo y que los acercamientos a la Semana Santa sean complementarios y mantener sus raíces».

COFRADÍAS

«Hay entendimiento y diálogo de todos». «Trabajar con dieciséis cofradías como las de León es un regalo. Hay entendimiento, hay diálogo y juntos podemos construir un entendimiento. No puedo decir más que palabras de agradecimiento».

EXPANSIÓN

«Faltan nuevas vocaciones femeninas». «No me consta que haya más vocaciones por la Internacionalización de la Semana Santa. La cuestión vocacional es compleja. Tenemos que ver cómo acercarnos a los jóvenes y cada vez entran a edades más tardías. Sí me consta que por el Camino de Santiago hay gente que se ha interrogado y ha ingresado en monasterios femeninos de la Diócesis. Hay vocaciones femeninas pero ¿quién sabe?

PUJA MIXTA

«La mujer que quiera pujar puede, el problema es cómo...». «Para la puja mixta hay que entrar en el terreno del entendimiento. Las cofradías tienen interés y es hasta donde puedo llegar. Es muy difícil encontrar una solución aceptable para todos. Necesitamos seguir profundizando, hacer experiencias y dar cabida. La mujer que quiera pujar tiene que poder hacerlo, pero el cómo... es lo que tenemos que seguir analizando de una manera satisfactoria».

IGUALDAD

«La incorporación de la mujer a la Iglesia supera a todo obispo». «La cuestión de la incorporación de la mujer a la Palabra es una cuestión que supera a cualquier obispo. Ahora mismo hay mujeres que están presidiendo celebraciones de la palabra en muchas parroquias de la Diócesis. Son voceras de los párrocos. La ordenación de la Iglesia no depende de dar cabida o no a la mujer. Es problema de las razones de los sacramentos y del orden sacerdotal, pero no por nuestra cuenta. Yo creo que no habría una demanda muy grande de mujeres que quisieran incorporarse a la Palabra. No habría un aluvión de vocaciones. Es la hora de que todos aporten. Hay muchas mujeres con muchas responsabilidades que agradezco. La Iglesia necesita un sentimiento universal».

VOCACIONES

«Los equipos pastorales pueden ser una solución». «Hay sacerdotes que llevan 30 parroquias pero que tienen no más de 200 feligreses. La despoblación afecta a las vocaciones pero también a los vecinos. Hay otros modos de estar y una vía es la de los equipos pastorales, con idea de hacer una comunidad cristiana. Cerca de Gordaliza ya hay un grupo de personas que se reúnen con una religiosa y con el párroco. Puede ser una solución»

VIDA CONSAGRADA

«Es difícil introducir la pobreza, la castidad y la obediencia». «Los tres elementos que la definen son la pobreza, que hay que erradicar y dotar de un sentido de desprendimiento; la castidad,que es no poner tu corazón solo en una persona; y finalmente la obediencia que es lo más difícil, porque consiste en escuchar a Dios a través de lo que te dice a través de las personas. Se trata de escucar por la vía de la sinodalidad. Es un desafío apasionante para buscar todos unidos el Reino de Dios».

MODERNO

«No estoy en contra de las nuevas tecnologías». «Hay 220 sacerdotes en León y tenemos 14 misioneros. No estoy en contra por las nuevas tecnologías. Me gusta el valor del contacto y la cercanía. No se puede equiparar la riqueza de la participación directa. Ver cosas como El Encuentro que para quien no ha podido verlo. La concesión del indulto del Acto del Perdón es una alegría y buena noticia.