La Fundación ‘tira de las orejas’ a Santonja por no financiar la obra de Botines y Cultura lo niega

Tirón de orejas del director de Fundos, José María Viejo, al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, al que acusa de tener algo «personal» para no respetar el acuerdo de diciembre de 2021 con la anterior consejera respecto a la financiación de la restauración de Botines. «Tenemos una excelente relación con la Junta y con la delegación territorial. Incluso Fernández Mañueco ha celebrado en Botines varios acontecimientos, así que debe ser una cuestión personal de Santonja» no aportar la ayuda económica para la restauración del edificio Gaudí, aseguró Viejo, quién remarcó que todo estaba en marcha, con una propuesta por parte de la Junta de colaborar con el 50 al 70% del coste de los trabajos. «Todo fluía, pero desde que llegó Santonja a la Consejería, todo se paralizó. Nos contesta, tres meses después, pero contesta que se hará cuando haya disponibilidad presupuestaria yel patrimonio no puede esperar, así que Fundos ha tenido que intervenir en solitario y sin una planificación financiera».

Cultura ha salido al paso de esas afirmaciones para indicar que el atraso en la restauración de Botines «no es un tema personal del consejero» y que el acuerdo con Fundos «no incluía compromiso económico alguno», pese a lo que muestran su voluntad de colaborar.