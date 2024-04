El PP eleva hasta los 8,6 millones de euros la cantidad que habría dejado sin pagar Diez de los fondos Edusi

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

En el pleno ordinario del pasado mes de febrero, el portavoz popular David Fernández rubricaba una serie de preguntas respecto a la gestión de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado León Norte, más conocido como Edusi. Un hito, de cerca de 30 millones de euros logrado por el Partido Popular en mayo de 2017, para dinamizar los llamados barrios de entrevías del norte de la ciudad: La Inmaculada, Cantamilanos, San Esteban, La Asunción, Las Ventas y San Mamés.

Una de las preguntas aludía a los proyectos financiados con estos fondos que no fueron pagados a fecha 31 de diciembre de 2023, límite para ejecutar estos abonos, y cuál era el importe total de dichos proyectos. La respuesta del equipo de José Antonio Diez "no facilitaba las cifras" desglosadas de los doce proyectos que no han sido completamente certificados, dando un global de 2.568.720,40 euros.

Pero, el Partido Popular señala que ésta" no corresponde con los 8.636.360,63 euros resultantes del cálculo de la diferencia entre Créditos (gastos) totales consignados para proyectos Edusi a esa fecha y pagos realizados de los indicados proyectos, según las cuentas de final de año de la Concejalía de Hacienda. Ahí reside la duda sobe la respuesta del equipo de gobierno, una cantidad lo suficientemente relevante como para que el equipo de gobierno dé una respuesta lo antes posible", esgrime el PP en un comunicado.

"Lo más grave es que estas cifras serán lo que tendrán que pagar íntegramente los leoneses tras perder la cofinanciación europea por no haber terminado completamente los proyectos a fecha de 31 de diciembre de 2023. Es decir, que la falta de buena gestión y de diligencia de Diez y su equipo ha perdido por el camino una subvención millonaria que mermará las arcas municipales", continúan los populares.

Además, Fernández critica que “el PSOE no nos responda a otra de nuestras preguntas, no nos dicen el contenido de los escritos del Ministerio de Hacienda relativos a la Edusi de los últimos meses del año pasado, una información fundamental si tenemos en cuenta que su mala gestión evitó la finalización de todos los proyectos, tan importantes para esta zona de la ciudad”.

David Fernández ha destacado, además, que en el proyecto relativo a gastos de comunicación, donde se incluyen los Boletines informativos, quedarían pendiente de pago una cantidad de 161.924,20 euros. Hay que tener en cuenta que el primero de ellos (publicado el 21 de enero de 2021) no será subvencionado por estos fondos europeos "por la forma en la que lo utilizó Diez para darse bombo".

En el Pleno del 29 de enero de 2021, el PP forzó la retirada de todos los ejemplares que aún no se habían distribuido, ya que ese primer boletín "contenía graves anomalías".

Por otro lado, como han denunciado en numerosas ocasiones los populares, esta revista "contiene numerosas irregularidades no subvencionables, como anuncios, historia y vidas de personas, programaciones de temas culturales, teléfonos de contacto del Ayuntamiento, etc., que no tienen relación con la Estrategia DUSI; páginas que en ocasiones superan el 40% del contenido total".

En diciembre de 2021, la propia Subdirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda, organismo intermedio en la gestión de los fondos FEDER destinados a la cofinanciación de la estrategia DUSI ‘León Norte: Barrios de Entrevías’, desconocía que José Antonio Diez estuviera publicando en León una revista. Así se lo trasladó la subdirectora general de Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda, María Eugenia Bellver, al entonces portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.

Ante la sorpresa al conocer esta situación, los populares solicitaron sin éxito varios informes sobre la financiación de los boletines Edusi. Y la polémica, tras ver que no se habría realizado el pago, continúa.

En mayo de 2017, León conocía que la propuesta del equipo de gobierno popular de Antonio Silván era la única de toda la Comunidad que lograba los fondos Edusi. Más de 28 millones de euros, cofinanciados mediante el programa operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-20 y el propio Consistorio, para desarrollar el norte de la ciudad.

Los dos años de gobierno popular hasta la toma de posesión de Diez en julio de 2019, a pesar de las respuestas de los socialistas, finalizaban con una serie de proyectos en marcha que sumaban 2.843.335 euros.

Ante esta situación y la relevancia de los proyectos para la ciudad, David Fernández ha anunciado que su grupo presentará una nueva batería de preguntas para que “los leoneses podamos conocer qué ha pasado con estos fondos”.

“La mala gestión, los retrasos y el caos que rodean al desarrollo de Edusi no es el único caso. El reflejo de que no se cuentan con los medios necesarios es palpable en todas las obras que aborda el Ayuntamiento como la eterna obra del Palacio de los Deportes que acumula retrasos y problemas constantes a la espera de ver la calidad comprometida para la obra. Los expedientes en el propio Ayuntamiento se atascan y proyectos prometidos por el PSOE como el polígono industrial en Puente Castro no atisban ni el más mínimo avance. Todo ello es muestra de que el Ayuntamiento padece una gestión más que deficiente y que los leoneses son los sufridores de este cúmulo de problemas”, finalizó Fernández.