UPL contraprogramará los actos del «adoctrinamiento» de Villalar en León

El plan ideado por la Junta para celebrar la fiesta de Villalar en León el próximo 23 de abril tendrá su correspondiente contraprogramación por parte de UPL. La formación leonesista adelantó ayer que organizarán «actos y actividades de desagravio» frente al izado de la bandera de Castilla y León, la lectura del estatuto de autonomía para niños, la carrera popular y la feria con casetas que el Ejecutivo autonómico del «PP y la ultraderecha de Vox» plantea en la plaza de San Marcos.

UPL criticó este «cambio de guion» de la fiesta con el que el gobierno autonómico pretende, según sus propias declaraciones, «una mayor participación social y divulgar la idiosincrasia de la comunidad». Aunque, de acuerdo al análisis de los leonesistas, sólo se trata de «una vuelta de tuerca del adoctrinamiento al que nos tiene acostumbrados la Junta».

El viceportavoz, Eduardo López Sendino, insistió en que UPL «siempre ha indicado que esta es una fiesta impuesta, que en la torpeza de la propia Junta celebran una derrota, y que desde luego nada significa para los leoneses y toda la Región Leonesa». «Es evidente que la mayoría de los leoneses no sólo no nos sentimos castellanos sino solamente leoneses. Además, por mucho esfuerzo que haga la Junta en sus intentos de adoctrinamiento, no nos sentimos a gusto en esta comunidad autónoma impuesta que no es la nuestra», sentenció.

López Sendino insistió en que «los fastos que pretende celebrar la Junta en la ciudad de León, aparte de ser una auténtica provocación, suponen además un despilfarro. «Ese dinero bien podría utilizarse en materias fundamentales como en sanidad o educación, que buena falta hace, y dejarse de auténticas idioteces como la ahora propuesta», expuso el viceportavoz de UPL.

La formación, avisó López Sendino, «no se quedará de brazos cruzados ante esta provocación» que no dudan que «será seguida por los palmeros de la Junta o aquellos estómagos agradecidos que siempre han existido incluso en periodos de dictadura». «Haremos actos y actividades en desagravio de la bandera de la Región Leonesa, y en desagravio de toda la Región Leonesa, para dejar bien claro a la Junta que no sólo no estamos a gusto en esta comunidad sino también en reivindicación de nuestro derecho a nuestra propia autonomía», señaló el leonesista.