Diez justifica la cesión de espacio

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

No irá y la considera «una provocación», pero el alcalde de León, José Antonio Diez, justificó ayer la cesión de espacios públicos municipales para la celebración del día de la comunidad en la capital leonesa como una «obligación institucional». «Yo no he acudido jamás en mi vida a una fiesta de Villalar. Por lo tanto no voy a ser sospechoso de acudir a ninguna fiesta en este sentido», avanzó el socialista.

El regidor relató que «al Ayuntamiento llegó una petición por parte de la Junta para la celebración de esos actos festivos que han trasladado a todas las provincias, en la que se solicitaba una ocupación de vía pública, un punto de electricidad y un enganche de toma de agua». «Hasta ahí es donde el Ayuntamiento pone y colabora en este sentido», resumió, antes de conceder que desea que «todo se celebre, si se celebra, con la mayor tranquilidad, calma y concordia». «No tiene ningún sentido venir a León a celebrar una fiesta con la que nunca nos hemos sentido identificados, ni siquiera con la comunidad autónoma», recalcó.