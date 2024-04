Expectación en San Andrés por la primera visita de un alto cargo del Mitma

Si no surgen imprevistos de última hora, como hace dos meses cuando se suspendió ‘in extremis’ la reunión en Madrid del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mañana se celebrará la primera ‘cumbre’ entre ambas entidades con los asuntos pendientes de la barrera del tren y la rotonda de la N-120. La cita será en la propia casa consistorial y el interlocutor, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, mano derecha del ministro Óscar Puente.

La expectación es máxima por el último proyecto de subterráneo en Párroco Pablo Díez para vehículos y peatones que impulsa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dentro de una propuesta de integración de 50 millones efectuada en enero de 2023 que cubría además parte de las vías con un cajón, elevaba muros que pretendía ajardinar, y que rechaza la actual Corporación.

Sobre la mesa se expondrán cuestiones que llevan años enquistadas y que son clave desbloquear para el buen desarrollo del municipio. Entre ellas, está pendiente la apertura del puente de San Juan de Dios, que evitaría a Pinilla el 75% del tráfico actual y que lleva construido y cerrado a cal y canto desde hace tres años.

El convenio de cesión de la infraestructura de Adif al Ayuntamiento se iba a firmar el pasado junio y estaba condicionado a que se ejecutaran dos carriles más financiados por San Andrés, con asfaltado pagado por la Junta y dirección de obras del Administrador.

Sin embargo, el retraso en la formación del nuevo Gobierno central, que conllevó cambios en el Mitma con el nombramiento del vallisoletano Óscar Puente como ministro y en el propio Adif, donde accedió a la presidencia el valenciano Ángel Contreras, unidas a las dudas sobre el texto, relegaron la firma. Por eso el asunto debería constituir uno de los puntos esenciales de la reunión.

El equipo de Gobierno de UPL defiende como única solución a la barrera del tren el soterramiento e incidirá en la contestación social que existe a favor de enterrar los raíles. De hecho, a la reunión con el secretario de estado están llamados los portavoces de todos los partidos.

Según el tiempo de reunión, también puede estar en la lista de cuestiones a resolver los ascensores de Limonar de Cuba, que costaron medio millón de euros en 2008 para superar las vías del tren y romper barreras de movilidad, pero han generado en sus quince años de vida todo tipo de problemas. Sus elevadores han pasado largos periodos estropeados, aunque nunca durante 36 meses como llevan ahora. En los planes de permeabilidad del gestor se había consignado una cantidad económica para sacar a una caseta el motor que impulsa los ascensores y que estaba enterrado en una arqueta. También se efectuaron mejoras en la cabina que se eleva seis metros desde el suelo y en la propia pasarela peatonal de 70 metros de longitud que vuela sobre las vías, porque su material estaba dañado y se decidió impermeabilizar el tablero, sellar las zonas de contacto del hormigón y sustituir los 28 focos del alumbrado por otro antivandálico en el verano de 2019.

Sin embargo, los ascensores no cumplen la normativa de accesibilidad, ya que las sillas de ruedas deben salir efectuando una cabriola en «L» en lugar de poder abandonar la cabina de frente. Adif aún no ha contestado a la oferta del Ayuntamiento de aportar 50.000 euros para acabar con los problemas comprando unos nuevos ascensores. De modo que sin respuesta no hay obras y los ascensores que están situados frente al Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia siguen sin funcionar.

Santano también posee mando para tratar la rotonda en la N-120 ya licitada, pero sin fecha de inicio de obras, y la solución a los semáforos en la zona que llevan 'arrancados' cuatro meses.