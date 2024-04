Adif deja claro a San Andrés que no soterrará las vías pero se abre a una integración "blanda"

Siguiendo el refrán de "esto son lentejas, si quieres bien y si no las dejas", el Gobierno central ha dejado claro esta mañana en San Andrés del Rabanedo que el soterramiento de las vías no está sobre la mesa de Adif ni en un futuro cercano. El Ministerio de Óscar Puente, en boca de su mano derecha, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, reconoció que el único proyecto que barajan para el municipio es el de una "integración blanda, en superficie". Un plan expuesto ya en enero de 2023, pero que está dispuesto a matizar y modificar con las propuestas que efectúe San Andrés.

En su visita al municipio, el alto cargo de Puente sorprendió con dos afirmaciones. Una, que el puente de Trobajo del Camino "no es necesario derribarlo porque tiene el gálibo necesario para que pasen los trenes", y otra que Madrid desconoce el informe de la Policía Local de San Andrés sobre las deficiencias del vial y puente de San Juan de Dios, ejecutado y sin abrir desde hace tres años.

De modo que todos los planes que se habían barajado en los últimos años como alternativa al puente de Párroco que hasta hoy no daba la talla para ajustarse a las exigencias del AVE, se han diluido y no son ya para el Mitma un obstáculo.

En cuanto a la apertura del otro puente que conecta San Ignacio de Loyola con Azorín, el secretario de Estado indicó que la obra "para nosotros ya está efectuada", aunque como han sabido hoy que existen flecos, lo estudiarán. En juego, quién se hace cargo económicamente de esos remates.

La idea, no obstante, es abrirlo al tráfico tras llegar a un acuerdo.

Por su parte, la alcaldesa, la leonesista Ana Fernández Caurel, indicó que tanto su grupo como el resto de portavoces trasladaron a Santano que "nadie renuncia al soterramiento. Nos han explicado que es un tema económico, que no hay disponibilidad, pero San Andrés no quiere renunciar. El sentir de la calle es ese, como se puede escuchar con la plataforma a las puertas del Ayuntamiento, y nosotros estamos aquí para trasladar las necesidades de los vecinos".

No obstante, ella misma señaló que el soterramiento no se vislumbrada en quince años. Lo que sí parece que avanzará será sustituir la trinchera de Limonar de Cuba. "He llevado a dar una vuelta en coche al secretario para que vea un sitio la realidad y se ha dado cuenta que no se pueden levantar muros de siete metros delante las ventanas de las casas de esa zona".

Santano afirmó que "no le pedimos al Ayuntamiento que renuncie a nada. Venimos a dar soluciones a problemas que existen y no se pueden demorar más".

No descartó el traslado de los talleres de Renfe a Torneros para efectuar un reajuste urbanístico en el entorno e incidió en que

"He venido a hablar claro. Tenemos un proyecto de integración que puede dar una solución a corto o medio plazo a la permeabilidad de las vías y mejorar la calidad de vida de los vecinos".

Santano remarcó que es "una primera idea y estamos dispuestos a cambiar aspectos porque la preocupación de Adif es la seguridad y la viabilidad". También reiteró que "no vamos a imponer nada".