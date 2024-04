La alcaldesa llevó al alto cargo del Mitma a ver ‘in situ’ las vías

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

De la visita de ayer, lo que sí parece que avanzará será sustituir la trinchera de Limonar de Cuba. La alcaldesa de San Andrés, Ana Fernández Caurel, llevó en el BMV de la Policía Local al secretario de Transportes para que viera « in situ la realidad y se ha dado cuenta que no se pueden levantar muros de siete metros delante las ventanas de las casas de esa zona». José Antonio Santano incidió en que había «venido a hablar claro. Tenemos un proyecto de integración que puede dar una solución a corto o medio plazo a la permeabilidad de las vías y mejorar la calidad de vida de los vecinos. El modelo que defiende el Ministerio es un proyecto realista y ejecutable». Remarcó que es «una primera idea y estamos dispuestos a cambiar aspectos porque la preocupación de Adif es la seguridad y la viabilidad». También apuntó que no descartaba el traslado de los talleres de Renfe a Torneros para efectuar un reajuste urbanístico en el entorno si el municipio acepta seguir adelante con la integración.