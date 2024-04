Mata recurre la candidatura de Nuria Gonzalez en la pugna por el Rectorado

González no duda de que será proclamada candidata. FERNANDO OTERO

La pugna electoral para hacerse con el rectorado de la Universidad de León, podría quedarse al final en un duelo a dos. La junta electoral decidirá este jueves la proclamación oficial, en la que se resolverá si al final se acepta como válida la candidatura presentada por Nuria González. La actual vicerrectora de Actividad Académica con el equipo de Juan Francisco, García Marín debe acreditar si cuenta con los requisitos que impone la ley o no, como ha puesto en duda otra de los contendientes, la exdelegada del Gobierno con el PP, Teresa Mata, dentro de una terna que completa el exdecano de Derecho, Juan José Fernández Domínguez.

La controversia llega después de que en la reunión del pasado viernes de la junta electoral aparecieran dos votos particulares, del total de cinco miembros que forman el órgano, que cuestionaban el cumplimiento por parte de Nuria González. La duda surge sobre si la catedrática de Ciencias Económicas y Empresariales acredita lo que recoge la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (Losu). En la disposición transitoria primera, apartado tercero, se reseña que los candidatos, «hasta que se produzca la adaptación de los Estatutos a lo establecido en el artículo 51.1 y se determinen por la universidad los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que deberán reunir los candidatos o candidatas a Rector o Rectora», una situación que no se ha dado en León, se le exigirá «como mínimo estar en posesión de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal».

La reclamación de Teresa Mata se centra en que Nuria González podría no acreditar este último requisito. La catedrática de Ciencias Económicas y Empresariales fue nombrada por Juan Francisco García Marín vicerrectora de Actividad Académica en su último mandato, que comenzó en junio de 2020. No llega a los cuatro años, que se cumplirían el 1 de junio, pero defiende que antes ocupó la plaza de secretaria de la Escuela de Doctorado y superaría los siete años en total.

Controversia El recurso cuestiona que cumpla el requisito de experiencia de gestión que marca la Losu

En sus alegaciones, la catedrática defiende que en el artículo 52 de la Losu, en el que se especifican los «otros órganos unipersonales», se recoge que «las universidades deberán contar, además, con directores o directoras en todas las estructuras que definan en sus Estatutos y con un Secretario o Secretaria que ejercerá como fedatario o fedataria». A partir de esta definición, la aludida defiende que «el cargo de secretario/a de la Escuela de Doctorado tiene inequívocamente la consideración de cargo unipersonal estatutario en virtud de los artículos 48.2.b) y 95 del Estatuto de la Universidad de León que determinan expresamente que el Secretario de un Centro es un órgano unipersonal».

Si este tiempo adicional de la Escuela de Doctorado se tiene en cuenta como «experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal» o no marcará la proclamación de candidatos que se realizará este jueves. González recalcó ayer que no tiene «duda» de que será «proclama candidata». «Este recurso de la profesora Mata Sierra no deja de buscar enturbiar el proceso y ensuciar la imagen de la Universidad», trasladó la catedrática.

Debería de haberse producido ya este miércoles, pero la junta electoral decidió ampliar el plazo para resolver las dudas surgidas. El presidente de la misma, el catedrático de Derecho Penal Miguel Díaz y García Conlledo, evitó hacer cualquier tipo de valoración y se limitó a confirmar que este jueves se proclamarían de manera oficial las candidaturas.

Entonces se podrá comprobará si sobreviven los tres candidatos que se hicieron públicos de forma provisional. Si se cae Nuria González todo quedaría en un duelo cara a cara entre Juan José Fernández Domínguez, que hace cuatro años ya se presentó y perdió contra García Marín, y la catedrática de Derecho y ex delegada del Gobierno con los ejecutivos de PP Teresa Mata. Si se valida al final, y no hay más recursos, habrá una primera ronda el día 9 de mayo. En caso de que ninguna cara más del 50% del voto ponderado, el 28 del mismo mes se resolvería el nombre del nuevo rector de la Universidad, tras un nuevo proceso marcado por las reclamaciones y la polémica.