León Típico lamenta que el borrador de terrazas siga sin recoger sus peticiones

El equipo de Gobierno local no ha atendido la petición de León Típico de conceder terrazas a pubs, karaokes y bares musicales. J.F.S.

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos León Típico se siente marginado en la redacción de la nueva ordenanza de terrazas. Aseguran que el equipo de Gobierno ha admitido 40 modificaciones de los grupos de la oposición y las asociaciones de vecinos, pero ninguna de las peticiones que ellos remitieron. Puntualizan que 22 de esos cambios admitidos por el equipo de José Antonio Diez «son semánticas, de corrección de tiempos verbales y puntuación, tres son modificaciones que mejoran el redactado de la normativa y las otras 14 pequeñas modificaciones, que apenas cambian el espíritu de la normativa».

Así que ven caer en saco roto sus reclamaciones para que disminuyan el ruido en el Casco Histórico de León, que es Zona Acústicamente Saturada. Pedían limitar el número de veladores por establecimiento a 12 y condicionarlo a los niveles de ruido nocturno de la calle o plaza donde se encuentren, además de limitar también los horarios nocturnos, sobre todo en los días laborales, condicionado a los niveles de ruido de la calle o plaza donde se encuentren.

También ven rechazada su sugerencia de no conceder licencias de terrazas a los pubs, bares musicales, karaokes y discotecas, «ya que es imposible que no generen ruido al abrir continuamente las puertas para atender las mesas de terrazas». Y comprueban que no solo ignoran su queja, sino que «se plantea que en la plaza Mayor además de ocupar los soportales por las terrazas, ocuparán el 40% de la superficie de la plaza o lo que es lo mismo, según datos del ayuntamiento 1.913 m2, lo que deja espacio teórico para 478 veladores para 1.912 plazas o personas»

Por eso se preguntan si «¿son conscientes del ruido que pueden generar 2.000 personas, consumiendo alcohol a las 12 de la noche?». Por otro lado, León Típico asegura que el nuevo borrador de terrazas «no» se adapta a la ley estatal de movilidad OMT y mantiene un redactado «claramente Ilegal». La asociación vecinal señala directamente a que «todo esto se hace para beneficiar a apenas 12 ó 13 establecimientos de hostelería, que pertenecen a tres grupos empresariales, que, con su actividad, after, discotecas, pisos turísticos (en muchos casos ilegales), bares musicales…». Remarcan, además, que aprecian «en muchos casos una dejación de funciones» de los técnicos del Ayuntamiento, lo que «está degradando la vida y convivencia de los vecinos del Casco histórico, generando inseguridad ciudadana y un turismo de borrachera».