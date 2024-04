Un plan de estudios de 100 páginas que potencia medicina de Familia y Rural

La idea por la que apuesta la Universidad de León para dar un barniz único y singular a la petición para implantar el grado de Medicina en León es incluir enseñanzas específicas que enfoquen hacia la especialidad de Medicina de Familia «y Rural», algo «que no pasa en ninguna facultad de España porque no se imparte», según reconoce el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULE, Vicente Martín Sánchez, encargado de coordinar la Memoria justificativa y el plan de estudios del grado de Medicina.

Un documento de un centenar de páginas «que no se hace en dos días, sino que llevamos seis meses», y que ha logrado la increíble «unanimidad y consenso de todos los participantes, desde los profesionales de la Universidad, a los de los hospitales de León y el Bierzo, las dos gerencias y unidades de investigación de atención primaria y del colegio oficial de médicos de León, además de que hemos consultado con otras facultades del ramo para que nos ayuden», destaca. Insiste en que «existe una apuesta clara para que el grado, si sale adelante, tenga asignaturas de medicina Familiar y Comunitaria, que son ignoradas en la mayoría de facultades, y Rural, que directamente no existe», matiza.

A su juicio, constituiría una forma de luchar contra la España vaciada y de aportar soluciones a la acuciante falta de médicos de cabecera y que quieran acudir a los pueblos. «El déficit de médicos de familia y comunitaria no se produce por que se disponga de insuficientes plazas de Médico Interno Residente (MIR) como se ha comprobado, porque muchas de esas plazas quedan desiertas, sino porque la especialidad no se imparte, se da más importancia por ejemplo a la cirugía abdominal, y lo que no se conoce no se quiere. Nuestra idea es difundir y hacer atractiva la especialidad y lograr que algún alumno se entusiasme con ella, decida convertirse en médico de familia y se quede en León». Martín cree que la sociedad leonesa «se merece la Facultad de Medicina» y la ULE y la sanidad de la provincia se ha volcado en lograrlo.