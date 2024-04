Hacienda reclama justificación a unos 2.000 autónomos leoneses por las ayudas del covid

La Agencia Tributaria está haciendo llegar notificaciones a cientos de autónomos leoneses, una parte de los que solicitaron las ayudas por cese de actividad durante la declaración del estado de alarma por la pandemia en 2020, al seguir la recomendación del Tribunal de Cuentas, que a finales del año pasado fiscalizó finalmente estas prestaciones y comprobó que en parte de los casos no se cumplían las condiciones exigidas para percibir las ayudas. Unos fondos millonarios que ahora el Estado tiene que recuperar con rapidez, si no quiere arriesgarse a que prescriban (lo que ocurrirá en los próximos meses), con el consiguiente quebranto para las arcas públicas.

El informe de fiscalización señala que csi 1,5 millones de autónomos se beneficiaron a nivel nacional en 2020 de la prestación extraordinaria por cese de actividad, pero unos 281.000 (que recibieron 505,5 millones de euros) no cumplían los requisitos que se exigían.

En la provincia de León recibieron estas ayudas 4.332 trabajadores por cuenta propia, y ahora la Agencia Tributaria examina las circunstancias de casi la mitad de ellos, unos 2.000. Según el análisis realizado por RBH Global, serán aproximadamente 500 los autónomos que están siendo requeridos para devolver las cantidades cobradas, aunque buena parte de ellos podrá finalmente demostrar el perjuicio que les causaron las medidas excepcionales tomadas durante los momentos más duros de la pandemia, confían en el despacho.

Las ayudas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas fueron concedidas entre 2020 y 2022. Se trata de la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos (Pecata), que corrieron a cargo de la Seguridad Social y estaban dirigidas a proteger a aquellos trabajadores que como consecuencia del estado de alarma vieron suspendida o reducida su actividad laboral. El organismo justifica la importancia de vigilar, aunque sea con retraso, la medida, porque supuso un desembolso de más de 5.000 millones de euros. Se beneficiaron 1,487 millones de autónomos, un 44,57% del total de los afectados.

Entre las principales conclusiones el informe de fiscalización destaca la «insuficiente e inadecuada regulación» de la prestación extraordinaria, lo que obligó a realizar «numerosas modificaciones normativas». Que provocaron «criterios dispares» en su aplicación, y con ello «un tratamiento desigual entre los beneficiarios de esta prestación».

Una inyección de

15 M¤ en la provincia

La prestación media abonada por el cese de actividad de los autónomos durante el estado de alarma fue de 2.513 euros, a los que se suman otros 1.007 euros por la exoneración de las cotizaciones sociales. En el caso de León esta medida supuso una inyección de más de 15 millones de euros para sostener el empleo y la economía del colectivo afectado. A nivel nacional, el 94,33% de las solicitudes de prestaciones tramitadas por las mutuas fueron resueltas favorablemente en 2020 de manera provisional, y se pospuso la verificación del cumplimiento de todos los requisitos necesarios. Un proceso que se dilató hasta finales de 2023, y sólo se ha llevado a cabo parcialmente, según reconoce el propio Tribunal de Cuentas. En la mayor parte de los casos los errores detectados se deben a que las prestaciones están calculadas de forma errónea, pero también en una buena parte a que se concedieron a autónomos que no estaban al corriente del pago de sus cuotas. Incluso se pagaron a algunos que no estaban dados de alta. En casi un 20% de los casos la ayuda se reconoció a actividades que no estaban en el listado que se publicó con las que se veían afectadas por el cese de actividad por la crisis sanitaria.