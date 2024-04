Teresa Mata, candidata al rectorado: «La facultad de Medicina se puede hacer, pero no se puede forzar»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Teresa Mata ofrece bagaje en la carrera al Rectorado de la Universidad de León, en una propuesta que aúna su experiencia política y la proyección docente en la institución académica. La candidata recuerda que lleva el tiempo suficiente en la Universidad que le faculta para emprender un proceso en el que va a someterse al refrendo de la comunidad universitaria.

LA CANDIDATURA

El porqué y los motivos. La cátedra de Empresa Familiar es un mirador de excepción para afrontar y cimentar el reto del Rectorado, asume Teresa Mata, que no quiere centrar ni encasillar los motivos que le llevaron a formalizar su candidatura a rectora de la Universidad de León. «No hay porqués únicos», aclara desde esa vocación de servicio que proyecta desde la opción que defiende y el «bagaje que ofrece a la Universidad de León». Mata interpreta que en la variedad de ofertas reside la riqueza de una institución que se necesita viva, cuanto más viva mejor. «La pena es que en vez de tres candidatos no fuéramos diez candidatos». No me presento porque Marín lo haya hecho mal».

EL MODELO

La sociedad leonesa generó la Universidad de León. «En mi modelo de Universidad quiero poner en el centro a las personas; a docentes, a investigadores, a estudiantes, a administración y servicios. Yo fui secretaria general en el mandato de Ángel Penas, y siempre he defendido esta postura integradora ante todos los estamentos universitarios», «La Universidad de León la generó la sociedad leonesa; nos debemos a esa sociedad, tirar de ese entorno y facilitar sinergias; la Universidad de León debe ser un revulsivo y asumir lo mucho que adeuda a la sociedad leonesa». Mata también le da una relevancia notable a la gestión que el rectorado debe de dedicar a «luchar por la mejora de la vida laboral y familiar del personal universitario, mejorar la vida de la gente». Recuerda en esta mención la propuesta desde crear una guardería infantil para los hijos de los trabajadores, que es un planteamiento pendiente desde los mandatos de Penas. «Mejora la vida de compañeros y estudiantes mejora el sentido de pertenencia, mejora la Universidad».

HERENCIA POLÍTICA

La ventaja del conocimiento de las instituciones. «De lo que no voy a renegar nunca es de lo que soy y la vinculación política al PP. Creo que la Universidad ha tenido la suerte de no ideologizarse , y eso es importante porque prioriza el trabajo en favor de la Universidad y dejas al margen la ideología», enumera Teresa Mata, que sobre sus referencias políticas reconoce que tienen una proyección negativa por el riego a encasillar. De inmediato, contrapone otra cualidad que deriva de la experiencia política y facilita la dedicación y el trabajo que se le exige a un recto. «La ventaja es el conocimiento de las instituciones y que eso al final siempre te ayuda a conseguir cosas para ampliar y mejorar la gestión»

REQUISITOS

Polémica en el proceso electoral. «Solo pedí que se motivara la opinión de parte de los miembros de la Junta electoral de que una candidata no cumplía los requisitos. No creo que eso sea ensuciar el proceso».

LA BASE ESTUDIANTIL

Jóvenes con inquietudes. «La experiencia me dice que los jóvenes de hoy están ten preocupados e involucrados en los estudios y en la formación como lo estábamos nosotros. Tienen las mismas inquietudes que nosotros. Puede estar extendida esa idea de que se esfuercen menos, pero no es real».

PLANES DE ESTUDIO

Adaptar la Universidad a la sociedad. «Deberíamos dar una respuesta con planes de estudio acordes a la las necesidades y las demandas sociales y empresariales. Ampliar ingenierías con vista a nutrir la gran proyección que da el Incibe o el maca, en León, que es una oportunidad. Creo que al rectorado hay que llegar con decisión para mantener lo que se ha hecho bien y mejorar en aspecto en los que se está peor posicionado».

PERIODO DE MANDATO

«6 años, un plazo perfecto». «Seis años es un plazo adecuado para llevar adelante un proyecto, que se puede quedar corto en cuatro; pero ocho años, me parece excesivo; y no digamos 14».

MEDICINA

«Soy partidaria de la Facultad de medicina». «Soy partidaria de la facultad de Medicina en León; yo creo que se puede hacer , pero no se puede forzar. Hemos de tener mano izquierda con las instituciones, y más con las que aportan el apoyo que es necesario. Si no se logra de una forma, hay que buscar otra; ir con argumentos y razones. Con la aeronáutica se logró. Y se puede lograr», resuelve la candidata a rectora de la Universidad de León.