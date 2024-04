El PSOE pide que León tenga su fiesta el 18 de abril separada del 23 de abril castellano

El PSOE defiende León dentro de la misma comunidad que Castilla, pero en una vuelta de tuerca, la dirección Provincial socialista anunció este jueves que ha registrado una petición ante las cortes autonómicas para reclamar que León tenga fiesta propia el día 18 de abril.

La fecha coincide con la celebración de las primeras cortes democráticas de la historia, como escenificaron delante de San Isidoro, foro de aquella curia regia de 1188, el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, y su número dos, Nuria Rubio, quien insistieron en que esta festividad quedaría para los leoneses, mientras que los castellanos mantendrían el 23 de abril.

Alfonso Cendón anunció la propuesta en la misma jornada en la que apuntó que se conmemora que "hace 836 años se constituyó el primer parlamento". "Aquí se celebró la curia regia en la que participó por primera vez el pueblo llano en el gobierno", expuso el diputado nacional, quien abundó en que a partir de esta cita de 1188 de la que nacieron después "los decreta" que lograron que "los ciudadanos del Reino de León tuvieran derechos y libertades; todos fueran iguales".

Este "ejemplo" es el que ahora sigue el PSOE leonés, con el apoyo de la dirección autonómica, como confirmó Alfonso Cendón, para "hacer que esto se estudie y se analice". El líder socialista recalcó que "los leoneses sentimos a esta como nuestra fiesta" y defendió que así "esta comunidad pueda tener dos fiestas: la de los leoneses el día 18 de abril y la de los castellanos el 23 de abril".

El argumento lo reforzó el secretario provincial del PSOE con el ejemplo de que "hay muchas comunidades autónomas, como Valencia, La Rioja, Cataluña o Castilla-La Mancha que tienen dos fiestas autonómicas". "Esto es posible. Es una propuesta en positivo, no excluyente. Esto permitiría que sintamos que esta comunidad considera que los leoneses también tenemos nuestra fiesta porque el 23 de abril no es la fiesta de los leoneses", sentenció.

La propuesta no sólo se quedará en la petición de la festividad el 18 de abril. Los socialistas, como expuso Nuria Rubio, promoverán que además se reconozca a San Isidoro como "la primera sede de las Cortes de Castilla y León". La consideración, se extendió la procuradora autonómica, haría que se deban "celebrar aquí, por lo menos, los primeros inicios de la legislatura, todas las sesiones conmemorativas y especiales y también, cómo no, las del Procurador del Común, que tiene su sede en la provincia, y que tendrá lugar en en pocas semanas y se pide que se haga ya aquí , en este claustro".

Rubio insistió en que "se reconozca nuestra historia, nuestro patrimonio, que debe protegerse y promulgarse, como nuestra lengua", señaló la exviceportavoz del grupo autonómico del PSOE en las Cortes, que presentó la propuesta para la protección del leonés este pasado miércoles sin contar con la dirección provincial socialista leonesa.

La procuradora autonómica avanzó que se trata del "inicio de una batería de propuestas que se llevarán a las Cortes para que de una vez por todas se reconozca nuestra identidad". "Los leoneses y las leonesas sentimos que desde hace muchos años no tenemos esa identidad reconocida y debemos pelear para que se promueva, se proteja y nos sintamos orgullosos de ella", expuso.

En su exposición, la representante del PSOE reseñó que "no solamente" se trata de un orgullo para "los leoneses y las leonesas, sino que es un motivo de celebración para toda la comunidad y toda España". Desde el convencimiento de que la iniciativa es "propositiva, no excluye a nadie", Rubio dejó caer que se verá "dónde se sitúan los otros grupos políticos".

La invitación a retratarse no evitó que Rubio reconociera que no hay avances en la postura del PSOE leonés respecto a la petición de que León se separe de Castilla. La número dos de la dirección provincial, que después de la moción aprobada en este sentido en el Ayuntamiento de León en diciembre de 2019 instó a los representantes del resto de consistorios de la provincia para que votaran en contra, se enrocó en que la formación "siempre ha tenido la misma idea, que es la que ha surgido de los congresos provinciales". "Esta comunidad autónoma, que está compuesta por dos regiones, no crece a la vez; la castellana crece en detrimento de la leonesa. Siempre hemos estado en la misma posición: que se reconozca nuestra identidad y se nos den las mismas oportunidades para poder crecer a la vez, que esta tierra de una vez por todas tenga las mismas oportunidades, y podamos crecen juntos y juntas". ¿Pero dentro de la misma comunidad? "Sí", contestó, taxativa, la procuradora autonómica.

No quiso entrar Rubio tampoco en si la postura que adoptará el PSOE cuando se presente la moción para pedir la segregación en la Diputación, donde el PSOE gobierna gracias a UPL. "Cuando lleguen esos trámites, el partido decidirá lo que tiene que hacer y el grupo decidirá lo que tienen que hacer. Nosotros estamos centrados en los avances de la provincia de León, hoy. Cuando toque hablaremos de lo tengamos que hablar. Nunca nos hemos ocultado", zanjó.