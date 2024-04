La plataforma de Trobajo volverá el 23 a Madrid para exigir el soterramiento

Publicado por L. Urdiales / Á. Caballero León Verificado por Creado: Actualizado:

No. No lo van a «permitir» porque sería «la ruina más absoluta» para su pueblo. Ni siquiera después de que el secretario de Estado de Movilidad, José Antonio Santano, les dijera que no habrá soterramiento se rinde la plataforma de Trobajo del Camino. La avalan «más de 30.000 firmas recogidas, todos y cada uno de los informes, proyectos, que decían que eso se haría». «Ahora la premisa es otra, decisiones políticas equivocadas que no vamos a consentir», recalcan en la carta que registrarán este martes durante la manifestación que han convocado en el Congreso de los Diputados por si no se oye los gritos que desde hace tres años y tres meses lanzan cada viernes en el paso superior del Lidl.

La marcha, que sigue a la que ya realizaron en marzo del año pasado, toma cuerpo en el discuro con el que avisan de que no quieren «los túneles de género» del proyecto planteado, ni que su «municipio quede dividido en dos», ni «seguir en la misma situación que se creó en 1958». «Todo lo anterior mientras el ministerio, que usted dirige, sigue planificando soterramientos, con un coste económico mucho mayor que el nuestro, pero según podemos contemplar se realizan en determinadas comunidades, que políticamente siempre son más beneficiadas. Con este modo de actuar la ‘España vaciada’, se convierte cada día un poco más en la ‘España vacilada», exponen en la misiva que tiene como principal destinatario al ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana por si los gritos en contra del proyecto del Adif, que rodearon la visita del número dos ministerial el pasado día 9, no le habían llegado con nitidez. «Cuidado señores políticos con lo que firman porque arruinan pueblos, negocios y vidas, desacreditando con este tipo de acciones a toda la clase dirigente», se cierra la carta, que se remata con la advertencia de que esperan «soluciones».

La misiva hace un repaso a la historia de su reivindicación. El mensaje recuerda que «en 2002, cuando se creó alta velocidad de León, se presentó un proyecto donde las vías del tren que ahora dividen el municipio quedarían soterradas», y en 2007, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se presentaron 2.600 metros más de soterramiento con una inversión de 368 millones, ya que los 400 metros de soterramiento proyectado anteriormente se quedaban escasos para resolver el problema». En 2016 todavía se mantenía que el soterramiento «seguía adelante», pero en 2019, «después de accidente de Angrois, se dieron cuenta de que el AVE no pasa por el puente de Trobajo, el cual no debería ya existir porque el soterramiento debería estar hecho». «Quizás si en ese momento se hubiera trabajado por los ciudadanos esto estaría solucionado, pero como trabajamos por un puñado de votos y un sillón, así se hacen las cosas», expone la plataforma, que recuerda cuando la anterior alcaldesa, Camino Cabañas, y el diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, le dijeron «al tercer municipio de la provincia de León, con 33.000 habitantes, que la premisa indiscutible era que el AVE llegase a Asturias». No lo olvidan. Trobajo no se rinde.