“No nos van a comprar”, grita el leonesismo frente al Villalar de la Junta en León

Frente al Villalar con el que la Junta toma León, centenares de leoneses se manifiestan esta martes, 23 de abril, para “gritar alto y claro que no nos van a comprar, que no nos van a cambiar nuestra identidad”.

“Estamos aquí para protestar contra quien nos trata de imponer una festividad que no es nuestra, que trata de traer su identidad cuando no la compartimos y sobre todo para gritar alto y claro, que se nos oiga, que estamos en contra de esta Constitución autonómica, en contra del sistema de las autonomías tal y como se configuró, que hoy más que nunca seguimos pidiendo tener nuestra propia comunidad autónoma donde esté representada toda la Región Leonesa”, lanzó el líder de UPL, Luis Mariano Santos.

Antes de la marcha, que se abrió con un León al que obligan a tirar de un castillo con la bandera cuartelada de la comunidad, Santos criticó “la excusa de una fiesta que no dice nada a los leoneses”, pero con la cual “Mañueco, el PP y Vox intentan imponernos esa identidad”. “Hoy aquí todos los leoneses vamos a gritarle que no estamos de acuerdo, que no nos corresponde y absolutamente para nada no nos vemos reconocidos en la identidad de esta comunidad autónoma”, señaló el portavoz de UPL.

Camino de San Marcos, donde la Junta localiza los actos, Santos subrayó que “la batalla está ganada porque todo lo que habían organizado, todos los fastos han tenido que ir cancelándolos uno a uno@, en referencia a la renuncia al izado de la bandera de la comunidad que había programado y a la celebración de la feria gastronómica a la que los escasos hosteleros que habían mostrado su interés renunciaron tras las presiones leonesistas recibidas.

El secretario general de UPL insistió en que “no nos van a mover ni con dinero, ni con gastos de dinero público en fastos que podrían haber dedicado perfectamente a la sanidad, a la educación y a cualquiera de los grandes problemas como es la despoblación”.

Armados con banderas y silbatos, los leonesistas realizaron “una gran pitada” al pasar por San Marcos, donde la Junta tenía programado un acto institucional con la presencia del consejero leoneses Juan Carlos Suárez-Quiñones. “Es para que sobre todo le llegue a los oídos a Mañueco, que se ha ido a Alcalá de Heneres y ni siquiera está celebrando su festividad con los castellanos”, recalcó Santos.

Los cánticos de “autonomía, País Leonés” atronaron mientras dentro de la plaza, por la megafonía, sonaba la banda sonora de Rocky y apenas quedaban una veintena de personas, entre ellas el consejero, el concejal de León José Antonio Cabañeros, el procurador autonómico y alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, y el regidor de La Bañeza, Javier Carrera.