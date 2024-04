Un trabajo más allá de las sensibilidades

Creado: Actualizado:

La apuesta de la Junta de Castilla y León por descentralizar los actos de celebración del día de la Comunidad tuvo ayer en el caso de la provincia la contestación de apenas un millar de manifestantes leonesistas, que han hecho bandera de la afrenta que entienden que supone organizar actos de la fiesta autonómica en León. Fue la conclusión de semanas de descontentos y presiones en los que nadie ha querido retratarse frente al leonesismo. Una sensibilidad social y política que es patente y debe ser atendida, que cada vez más partidos asumen como propia, sea por convencimiento o por rédito electoral. Lo que queda claro es que las singularidades que agrupa Castilla y León como autonomía no sólo son distintas, sino dispares en no pocos casos. Más de cuatro décadas de trayectoria común son demasiadas para no atenderlas adecuadamente. La descentralización de la fiesta se planteó como un primer paso. Entrar de verdad en la raíz de los descontentos y afrontar los agravios históricos se dibuja como el único horizonte viable. No es tarea fácil, pero no existe otro camino.