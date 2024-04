El PSOE leonés se queda solo en la defensa del camino tomado por Sánchez

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La carta a la ciudadanía enviada por Pedro Sánchez a través de sus redes sociales en la que anunciaba que se tomaba cinco días para reflexionar sobre si continúa o no al frente del Gobierno también tiene claras reacciones en la provincia. Una situación políticamente «anómala» en España que sólo cuenta con el respaldo de los suyos y la solidaridad de Pablo Fernández. PP y Vox recriminan que el primero en cruzar la línea roja de la familia fue el PSOE y desde UPL, que también recuerdan a los socialistas sus pasos, piden «moderación» a partir de ahora.

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de León hizo público este jueves «su completo y firme respaldo» al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras la decisión adoptada de abrir un período de reflexión. «Basta ya de odio y de mentiras. En la vida, como en la política, no todo vale, y menos el ataque injustificado de la derecha y de la extrema derecha para invalidar un Gobierno progresista legítimo, el de los mayores avances sociales de los últimos años», indican los socialistas leoneses liderados por Javier Alfonso Cendón, que añaden: «PP y Vox han sobrepasado la línea roja del ámbito personal y familiar para proyectan su rencor. Su negación de los cauces democráticos es algo sin precedentes en las últimas décadas y ha alcanzado a todos los poderes del Estado, desde el Ejecutivo hasta el Legislativo, pasando por el Judicial». Los socialistas leoneses critican que el popular Alberto Núñez Feijóo y el líder de Voz Santiago Abascal «aún no han superado la derrota del 23 de julio, y su oposición política ha sobrepasado todos los límites éticos y morales, con todo tipo de ataques personales e insultos graves hasta llegar a la deshumanización del rival políticos. No tienen argumentos para hacer oposición», añaden los socialistas leoneses que avalan la labor del presidente del Gobierno alegando que Pedro Sánchez ha llevado a España «a cotas insospechadas hace unos años de bienestar económico y social a pesar de que Europa y el conjunto del mundo han atravesado los peores años de su historia moderna con una pandemia global y una guerra, con todos los efectos que ello conlleva para la economía y la estabilidad social». La comisión ejecutiva del PSOE leonés defiende así la decisión del presidente del Gobierno tras enviar una carta a la ciudadanía a través de las redes sociales.

«Nadie se puede coger cinco días para pensar si dejas o no el trabajo. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es una irresponsabilidad, una táctica electoral para relanzar su imagen que estaba muy dañada», asegura la presidenta de los populares leoneses y diputada nacional, Ester Muñoz, para añadir que desde que arrancó esta legislatura los socialistas «tan sólo han aprobado la ley de amnistía». La popular recuerda a Sánchez que todos los políticos se ven envueltos en situaciones similares y que incluso, los socialistas, «han atacado y acusado» a la mujer de Feijóo: «Quien traspasa los límites, quien ha puesto el límite sobre los familiares y sobre la política y los adversarios políticos es precisamente Pedro Sánchez. O sea, a todos nos han atacado. Pero es él quien está intentado hacer de esto un problema personal». Ester Muñoz acusa a Sánchez de «victimizarse» porque «no tiene un problema político, tiene un problema judicial». «El presidente del Gobierno no puede hacer estas cosas, todo lo hace por su propio interés, y lo único que ha hecho ha sido dar altavoz a toda Europa», recuerda Muñoz en relación a la repercusión que ha tenido la noticia a nivel internacional. La popular critica la actitud de la izquierda que sólo ve dos opciones: «O estás con Pedro Sánchez o estás en contra y si estás en contra no eres demócrata y a la oposición ni si quiera se la permite pedir explicaciones».

No muestra tanta disposición concesiva el líder de la UPL, que analiza la situación generada en la política nacional como «inusual» y con sorpresa ante la que pase tras este momento de incertidumbre. «Cualquier político quiere preservar su esfera íntima», analiza Luis Mariano Santos. De antemano, el líder leonesista aplica la lógica d ela empatía y la consecuencia: «Si nadie quiere que se metan con su familia, lo lógico es que debe de tratar no meterse con la de los demás», puntualiza entre la secuencia polémica desatada por la decisión del presidente del Gobierno. «No creo que esta situación sea beneficiosa para el país; ahora espero que todos los políticos tengan en cuenta la moderación; porque es evidente que a nadie le gusta que le lleguen a hacer una peineta, o que se insulte a loos procuradores; hay cosas que nunca deben pasar». El ejecutivo de la Unión del Pueblo Leonés termina con una recomendación para que no se pasen límites, tampoco los abusos del debate interesado en esta polémica: «No creo que se deba prescindir de la crítica política, porque la crítica siempre ayuda a que la política acabe por ser más eficaz».

El procurador en las Cortes de Castilla y León y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, reconoce se trata «de una situación anómala en nuestro país» el retiro de cinco días de Sánchez para reflexionar, pero «más allá de juzgar la decisión frente a la ofensiva y la estrategia golpista de la derecha y la ultraderecha, lo que urgen en España son medidas concretas que salvaguarden la democracia con medidas valientes». Pablo Fernández remarca que, ante las dudas de Sánchez de seguir al frente del Gobierno, «siempre merece la pena seguir, pelear por la democracia. Estar en primera línea de la política tiene un alto coste, un coste que es aún mayor su también luchas para crecer en avances sociales. Merece la pena la batalla».

«No todo vale en política; claro; con Pedro Sánchez no, con los demás sí», ironiza Blanco Herreros, concejala de Vox en León, ante lo que la formación considera otra represerntación más del presidente del Gobierno. «Una pose más, un teatro, con el que el presiente del Gobierno se victimiza ante los jueces, los políticos y los periodistas». Herreros analiza esta declaración de Sánchez como una estrategia «para ganar tiempo a ver cómo evoluciona y responde a las situaciones judiciales». La concejala leonesa de la formación liderada por Santiago Abascal relaciona el episodio con el «trilerismo» al que «nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez».