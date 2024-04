Trobajo llama a la puerta de Von der Leyen para soterrar el tren

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Las estrofas del último viernes del mes resuenan ante la subdelegación del Gobierno en León con las urgencias que apuran a Trobajo del Camino. La plataforma por el soterramiento de las vías en el perímetro úrbano de León no da un paso atrás, mientras anuncia que el siguiente paso será invocar la intervención de Ursula Von der Leyen, presidenta de la comisión europea, para explicar la situación de agravio a la que el Gobierno de España somete a León, y para que disponga de fondos con los que realizar la intervención. "Si no hay dinero para León que no lo haya para Bilbao", zanja Juan Carlos Lozano, como portavoz del colectivo vecinal que acumula ya tres años de pelea contra Adif y siente el respaldo de 30.000 firmas como aliciente para seguir en la brega. "Iremos a Bruselas, a explicarle a Ursula Von der Leyen esta situación, porque no vamos a aceptar la integración blanda, como dice el Gobierno, ni túneles, ni que coloquen pantallas de nueve metros por cada lado de la calle". "Que aporten dinero para financiarlo", recuerda sobre el plan de soterramiento que se aprobó en 2004 y que ahora es "perfectamente válido". La plataforma exige una reunión con el ministro de Tranportes, mientras espera que les reciba Nicanor Sen y planea nuevas medidas de presión. Hasta encadenarse a las puertas de la sede de Adif.