«El proyecto de ETA ha ganado las elecciones, antes que después gobernará»

Fue candidato a lehendakari, ministro del Interior, eurodiputado y hasta aspirante a liderar el PP. Ahora, Jaime Mayor Oreja (San Sebastián, 1951) preside la fundación Neos: «una propuesta cultural cristiana», que el lunes se presentará en el salón de actos del ayuntamiento, a las 19.00 horas.

—¿Se considera una facha?

—Yo me considero un facha de acuerdo con el criterio de Sánchez. Pero es evidente que algunos ya llevamos más de 40 años trabajando por la libertad en España y, especialmente, en el País Vasco. ETA me consideraba un facha y trató de matarme en varias ocasiones. En la fundación hicimos un vídeo con eso de facha para ridiculizar el significado, para ver hasta qué punto hay una crisis de fundamentos, de la pirámide de valores. De alguna manera, esa persecución y señalamientos se produce siempre en personas que defendemos fundamentos.

—Dentro de esos fundamentos, defienden que está en peligro la libertad de expresión. ¿Por qué?

—El punto y aparte de Sánchez significa eso. Hace años algunos diagnosticamos que un Frente Popular se iba a hacer cargo del Gobierno, pero a diferencia del que mató en el año 1936 y 1935, va por pasos sucesivos. Está claro que si se hace un proyecto con ETA no nos va a llevar a una sociedad británica o americana o alemana; nos lleva a otro tipo de sociedad.

—¿Cuál?

—La primera etapa, desde 2018, ha sido crear todo un conjunto de leyes basadas en la mentira. Era el tránsito del crimen determinante de ETA a la mentira decisiva. La ley del Menor, la ley del sí es sí, la ley del Bienestar Animal, la ley de la Memoria Histórica y la Memoria Democrática, por supuesto la ampliación de la Ley del Aborto y la Ley de Eutanasia... Todo ha sido la expresión del nuevo orden social que se pretende implantar. Esta segunda legislatura, que hay que aceptar que han ganado las elecciones, es evidente que va a tener dos caras de una misma moneda: totalitarismo y balcanización. Los resultados vasco y catalán van a ser utilizados para decir que hay que cambiar cosas y vamos en la dirección hacia la autodeterminación. Para llevarlo adelante hace falta un sistema más totalitario. Por eso se retuerce la libertad de opinión.

—¿Por qué en el País Vasco el segundo partido más votado son los herederos de ETA?

—ETA no tiene herederos; ETA subsiste. Bildu son unas siglas, pero no existe, ni existió HB, Jarrai, ni Sortu, sino el proyecto de ETA.

—¿Pero por qué?

—ETA ha dejado de matar sin cambiar su proyecto. La metamorfosis se ha producido en el PSOE, que de tener de adversario a ETA lo tiene de aliado principal en el Frente Popular que nos gobierna. Se ha producido porque se está produciendo un salto histórico del nacionalismo a ETA, de la misma manera que desde el tradicionalismo vasco se pasó durante cien años al nacionalismo. Pero el nacionalismo es un puente.

—Pero les vota la gente.

—Porque en la sociedad vasca se han perdido referencias permanentes desde hace décadas. Un religión que es esa Euskadi reivindicativa ha sustituido a la religión tradicional. Es un salto cultural. Lo ha promovido socialmente el nacionalismo, que ha sustituido a la fe y la religión.

—Pero la Iglesia vasca alimentó a ETA.

—No es así. ETA no sólo es una organización terrorista, sino un proyecto político y social que buscaba siempre la destrucción de las referencias permanentes de las sociedades cristianas y, por supuesto, de España. Para llevarlo adelante necesitará, antes que después, relevar a su adversario, que es el PNV. Pero el debate es profundo, es cultural, llevará tiempo. En el País Vasco hay un sentimiento local muy fuerte. Se imponen modas. Se impuso la moda del PNV y ahora se está imponiendo la moda de Bildu, de ETA. ¿Quién ha facilitado eso? Los que le han dado legitimidad. Los procesos de paz, y hemos vivido un mal llamado proceso de paz, siempre es la misma ecuación: paz por poder para los terroristas. Unos dejan de matar, pero alcanzan el poder. Ha pasado en Colombia y está pasando en Irlanda del Norte y en España.

—¿Por qué no se ha puesto de moda en el País Vasco el PP?

—Tuvimos una ocasión en 2001 de hacer una alternativa desde la defensa de la Constitución y no ganamos. Cuando no se gana se produce una desmoralización. En el País Vasco es muy difícil defender la idea de España. El PSOE se ha adaptado, se ha hecho socio de esa moda dominante, pero no manda nada. Estar fuera de eso es difícil. En los pueblos pequeños sólo se puede ser de Bildu, ya ni del PNV siquiera. Cuando fracasen, la gran incógnita es qué será luego el País Vasco, después de ese empobrecimiento cultural. La derecha debe dibujar ya una alternativa a ETA, no al PNV. Hay que acatar que el proyecto de ETA ha ganado las elecciones del 21 de abril y, antes que después, gobernará el País Vasco.

—¿La alternativa a ese Frente Popular es un frente de las derechas?

—Ellos han hecho un frente y nosotros tendremos que hacer un proyecto, que debe tener una dimensión cultural, no sólo la aritmética electoral. Luego habrá que gobernar, que revertir todo ese proceso de autodeterminación de la persona. La persona puede hacer lo que quiera: suicidarse cuando quiera, cambiar de género, abortar cuando quiera...

—Abortar cuando quiera no. Hay una ley de plazos.

—Bueno, pero con esa ley, en el fondo, puedes abortar cuando quieras. Hacer uno lo que le da la gana y como le da la gana no te hace ser un hombre verdadero, te hace ser un fresco. Si uno cree que es mejor persona si no tiene límites, se equivoca, al final es una degeneración de persona. Nosotros somos una minoría, no nos engañamos, por eso no estamos en política, porque no podemos formular una mayoría.

—Habla de esas leyes y dice que hacen una degeneración de persona. ¿Usted cree que una persona trans es una degeneración de persona?

—No. Vamos a ver. Yo digo que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y luego hay excepciones. Pero la norma es la norma. El sexo determina esencialmente a la persona. Cada una de tus células está determinada por el sexo. Hay personas que no lo son. Bien, pues habrá que tratarlos de una manera determinada, en el sentido de que no se les puede perseguir, tienen que ser libres, nadie pretende modificarlos. Pero en líneas generales, lo se produce una moda dominante en la que tratamos de decir que un hombre no es un hombre y una mujer no es una mujer. Eso va contra la biología. Hace falta recuperar unos fundamentos.

—Su fundación defiende a la «familia tradicional». ¿Las familias formadas por dos mujeres con un hijo o dos hombres no garantizan ese bien a la sociedad?

—Por supuesto que no, pero tienen que ser respetadas y probablemente tendrán que tener sus derechos. Pero no es la familia, la familia es la que es. ¿Hay situaciones en las que un hombre no es un hombre y una mujer no es una mujer? Bueno, existirá. Pero vamos a dar normas para la mayoría. Hay mujeres solas que tienen hijos y habrá que protegerles, pero eso no es una familia. Una familia en esencia es la formada por un hombre y una mujer. Luego hay otros casos y otras situaciones, pero no alteremos las normas y el sentido común en estos ámbitos.

—Cuando dice que hay que dar normas a la mayoría, ¿dónde queda la minoría?

—Lo que es evidente es que la mayoría debe tener su representación y hay que defenderlas, pero se está legislando para las minorías, no para las mayorías, para situaciones que deben ser excepcionales, no para situaciones que deben ser normales.

—¿Qué nacionalismo es más peligroso para España, el vasco o el catalán?

—Es un único movimiento, no hay dos. Han tenido su vanguardia en ETA ambos, aunque han matado sólo los que venían del nacionalismo vasco. Ahora la vanguardia del conjunto es el Gobierno de Cataluña. En España, por los motivos que sean, por el régimen anterior, por la situación que hemos vivido tenemos un cierto complejo de inferioridad. Y los nacionalistas vascos y catalanes abusan. El problema está cuando se alían con el Gobierno de España y organizan un frente conjunto. Otegi y Esquerra son parte de lo mismo. Es más complicado el análisis de Junts porque está fuera de control.

—¿Los principios de Neos se defienden mejor desde el PP o desde Vox?

—Están en donde está Neos.

—¿Pero quién los defiende mejor, el PP o Vox?

—Hay veces que lo hace en el fondo mejor Vox en ocasiones y en la forma lo hace mejor el PP en otras. No somos ni de Vox, ni del PP. Lo que queremos es que haya una alternativa política en España, que es Vox y PP, pero no decimos dónde lo tienen que hacer, ni cuándo, ni cómo.

—¿Quién de los actuales líderes del PP encarna mejor la idea de lo que debe ser para usted ese partido?

—No lo voy a decir. Estaría entrando en política partidaria. Mi única referencia es Neos y le haría un flaco favor si diera mi opinión.

—En una charla en un colegio mayor madrileño tuvo una polémica por su análisis del 11M. ¿Dijo que detrás estuvo ETA?

—Jamás lo he dicho porque no lo pienso. Lo pude creer, como la mayoría, el día siguiente o a los dos días. He dicho que no fue un atentado islamista, sino para cambiar la dirección de España.

—¿Por parte de quién?

—Ah, no sé eso qué significa, no sé quién lo hizo, pero no fue un atentado islamista más.

—Pero sí un atentado cometido por islamistas.

—Un atentado cometido por los que fueran, que eran más bien islamistas, pero la cabeza de ese atentado fue para cambiar la dirección de España.