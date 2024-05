El PP reclama a Diez que aclare si la fuga de gasóleo fue en la tubería o en el surtidor

No sólo con la reclamación de «una ciudad limpia», sino también con la exigencia de «una gestión transparente», el PP carga contra el gobierno de José Antonio Diez por el «descontrol» en el servicio de limpieza viaria y recogida de basura, después de que se hayan perdido más de 30.000 litros de gasóleo de los depósitos municipales. Frente a la «opacidad» del PSOE, los populares registraron un listado de preguntas entre las que dejan caer que si están bien contabilizados los registros «se podría comprobar si todo el combustible que falta se fue por la tubería rota o salió por los surtidores».

El interrogante sobre las «supuestas fugas en las tuberías», como apostilla el PP, se da «sin que nadie haya detectado miles de litros derramados, nadie haya percibido nada, ni el olor». «A nadie le ha llamado la atención que se duplicara el gasto mensual…», deslizó el portavoz de los populares, David Fernández, quien recordó que durante el gobierno popular se «hacía una lectura semanal de la medida de los dos depósitos, que tenía entre otros finalidades, aparte del control de entrada y salida del gasóleo, equilibrar la cuantía en los depósitos para que cuando los camiones repostaran pudieran hacerlo con la misma cantidad en cada uno».

Fernández abundó en que «la cantidad que se echa en cada vehículo se recogía en un programa». «Ahora, al parecer no se hace con esa rigurosidad para conocer al detalle quién echaba el gasoil, la hora, los litros, el vehículo que lo recibe y los kilómetros que tiene cuando recibe el combustible. Entendemos que de hacerlo como se venía haciendo se podría comprobar si todo el combustible que falta se fue por la tubería rota o salió por los surtidores», detalló el responsable de la oposición municipal tras incidir en que la pérdida ronda los 40.000 euros.

El líder del PP se preguntó «cómo es posible que desde hace meses, en concreto desde el mes de enero, no hayan hecho mediciones de los depósitos para por lo menos saber el nivel de combustible a repostar». Fernández se extendió en plantear si no buscaron «desde la primera factura el motivo de la cifra multiplicada como mínimo por dos». «Si entendemos que la pérdida se produjo en un solo depósito, ya que sería una tremenda casualidad que se rompieran las dos tuberías a la vez, y considerando que cada depósito lleva una tubería independiente a cada surtidor, si se perdieron 30.000 litros llegamos a la conclusión de que un depósito no se utilizó. ¿Por qué motivo?», preguntó el concejal popular, quien resolvió que, «si fuera de ese modo, queda demostrado que conocían desde hace tiempo la imposibilidad de utilización de uno de los depósitos».

Con el interrogante también sobre «cómo se está ejerciendo la jefatura de servicio en estos últimos meses», el portavoz popular incidió en que «la limpieza de la ciudad es pésima porque el alcalde es incapaz de gestionar bien este servicio, pero ahora además hay indicios de anomalías que no se quieren aclarar por la opacidad del equipo de gobierno». «Exigimos al alcalde que deje de esconderse y explique cuál es la situación del servicio. Queremos una ciudad limpia, sí, pero también queremos una gestión transparente», remató Fernández.

Exhaustividad Fernández reclama que se detalle quién cargó, a qué hora, los litros, el vehículo y los kilómetros hechos