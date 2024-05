El alcalde de León vincula la mortalidad en León a la "situación de extrema gravedad de la sanidad"

Se anunció como "un asunto de actualidad municipal", pero sin que ni siquiera fuera de su competencia, el alcalde de León, José Antonio Diez, se descolgó este martes con una convocatoria de prensa para denunciar las "preocupantes" listas de espera sanitarias que vinculó con las cifras de mortalidad. "Luego se justifican en el calor y no el no sé qué, y no es el calor, es la deficiencia y la mala praxis dentro de la gestión de la sanidad pública en León", recalcó el regidor del PSOE, quien reclamó a la Junta "la mayor dotación de recursos humanos y medios materiales para atajar esta situación que es de una gravedad extrema".

Diez insistió en que, "frente al consejero de Sanidad, que sigue defendiendo los conciertos privados para reducir las listas de espera", su postura, "siguiendo la petición de los profesionales", exigen "la ampliación del número de profesionales, y para ello la mejora de las condiciones laborales que atraigan profesionales a León, y por supuesto la creación de la Facultad de Medicina".

Como portavoz de estos profesionales, así como de "los ciudadanos que constantemente lo demandan", Diez incidió en que "la situación de la sanidad pública en León no es que sea alarmante, sino que ya es preocupante", y recordó que "hace casi dos años" ya dio otra "rueda de prensa para denunciar el exceso de mortalidad en León", donde "una de las causas que entonces barajaban los especialistas eran las esperas médicas, más altas que en el resto del país e, incluso, que en el resto de la comunidad".

El alcalde de León expuso que "a día de hoy, tras numerosos anuncios de planes, programas y proyectos para reducir las listas de espera y las carencias de nuestra sanidad pública, a pesar de conciertos y las derivaciones a centros privados, la demora sigue en alza y las personas en lista de espera diagnóstica o quirúrgica crecen cada año". "Eran 10.003 personas las que hace dos años aguardaban intervención; hoy, según los datos de gobierno abierto de la Junta, se admiten 12.068 leoneses esperando, de ellos 7.842 en el Caule y 3.596 en el Hospital del Bierzo", detalló Diez, quien desgranó que "la demora media supera los cuatro meses y medio, si bien ahí no se incluyen los pacientes que según la Junta han rechazado un centro alternativo y que tienen que esperar una media siete meses y medio".

En su exposición, el regidor socialista citó que "2.481 pacientes llevan en la provincia de León más de seis meses esperando a una operación y de ellos 411 más de un año, sólo en el Caule", y recalcó que "hay 817 pacientes en prioridad 1 en toda España, aquellos cuyo tratamiento quirúrgico siendo programable no admite una demora superior a 30 días, de los cuales 213 casos están en la provincia de León, que se sitúa en primer lugar". "Eso lo dice todo. Es un auténtico escándalo, una atrocidad y una temeridad que se suma a las largas demoras para obtener una consulta del médico de cabecera, que supera la semana y que ha llevado a numerosos profesionales sanitarios a denunciar esta situación", resolvió.

Como comparación, Diez reseñó que "la lista de espera para una primera consulta de especialista ya supera 54.665 pacientes de León, 6.000 pacientes más que en Valladolid, 30.000 más que en Salamanca y 38.000 más que en Palencia". Las cifras las redondeó el alcalde leonés con el apunte de que "los enfermos en lista de espera diagnóstica en León son el 22,6% del total de la comunidad". "Las listas se incrementan, las pruebas diagnósticas se retrasan , los pacientes en prioridad 1 tenemos el privilegio de ser la provincia de España con mayor número de ellos. Es algo que hay que denunciar y que exigir a la Junta que tomen medidas urgentes para mejorar la sanidad pública en León", concedió.

Antes de vincularlo a las cifras de mortalidad, Diez señaló que "en las últimas jornadas, los profesionales de distintos servicios sanitarios" le han denunciado "casos que creían puntuales, pero que ya se consideran estructurales, justificados por la falta de cobertura de plazas, la escasez de profesionales, la falta de camas y que seguimos esperando por la ampliación de las camas UCI desde hace más de tres años".