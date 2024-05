UPL propone un certificado municipal para personas en riesgo de exclusión social

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés propone, mediante una moción, la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda emitir certificado a personas en riesgo de exclusión social. El grupo leonesista en el Ayuntamiento de León presentó una moción para su debate en el pleno en la que se elabore una normativa municipal que ponga en marcha la posibilidad de realizar una acreditación para personas en riesgo de exclusión social a través de un certificado.

Los leonesistas precisan que cerca de un 28% de la población española se encuentra en riesgo de exclusión social, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión, y pese a las muchas medidas que existen, no hay una normativa clara a nivel nacional ni autonómico. Mientras, Europa propone medidas para hacer frente a la pobreza a través de políticas y se plantea reducir en 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en Europa, de las que 2,8 millones residen en España.

«Existen multitud de ayudas, sin embargo no hay un criterio único, y para acceder a unas es necesario una acreditación para personas en riesgo de exclusión certificada por servicios sociales públicos competentes, mientras que para otras no, generando situaciones de desigualdad», lamentan en UPL que añaden que como organismo público, y dado que en otros ayuntamientos se ha llevado a cabo, «esta moción pretende establecer la posibilidad de facilitar y acreditar a este colectivo mediante un certificado para poder ayudar a su acceso a las ayudas de las que en estos momentos no disponen».