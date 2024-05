La comunidad educativa exige a Diez que asuma su responsabilidad con los colegios

Publicado por Abigail Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

La comunidad educativa se manifiesta ante el Ayuntamiento de León para exigir al alcalde, José Antonio Díez, que asuma su responsabilidad en el mantenimiento de los centros educativos y déjeme de usarlos “como arma política contra la Junta”.

"El Ayuntamiento no puede escudarse en un supuesto estudio sin fin sobre las necesidades de los centros que, según el alcalde, están redactando desde hace meses, porque eso ya se lo dan hecho los propios centros. Si el Ayuntamiento está tan seguro de que sus ideas prevalecerán en los tribunales, que lo haga ya y no siga amenazando durante años con la misma monserga. No debe estar tan seguro cuando ya nos dijo a la JPD hace año y medio que iba a demandar a la Junta".

“La salida de tono del alcalde, ofreciendo una amenaza velada sobre el cierre de centros si se observa que no cumplen los criterios de habitabilidad es inaceptable, porque demuestra hasta dónde es capaz de llegar en su lucha contra la Junta y sin tener en cuenta a alumnado y al profesorado”, recrimina el portavoz de la Junta de Personal Docente, Javier Ampudia.

La presidenta de la Felampa, Diana González, señala que las familias “están cansadas de reivindicar lo mismo cada año", para añadir: “No queremos que a los niños les caiga un ladrillo”.

“Gracias a Diez por decirnos que tenemos que manifestarnos, pero su administración es una de ellas”, remarca desde el comité de empresa de Personal Laboral, Ruth Sanz.

La propuesta de la comunidad educativa es un convenio de colaboración entre la Junta y las entidades locales como ya pasa en otras ciudades para gestionar el mantenimiento de los colegios.